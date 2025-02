News des Tages am 04.02.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 04.02.25

Nach Einigung mit Mexiko: Auch US-Zölle gegen Kanada für 30 Tage ausgesetzt

Nach Mexiko gewährt US-Präsident Trump nun auch dem Nachbarland Kanada einen 30-tägigen Aufschub bei den von ihm angedrohten Zöllen. Beide Länder haben eine Zusammenarbeit signalisiert. Premierminister Justin Trudeau schrieb auf der Plattform X: „Kanada setzt einen 1,3 Milliarden Dollar (870 Millionen Euro) teuren Grenzplan um – die Grenze wird mit neuen Hubschraubern, Technologie und Personal verstärkt, die Koordination mit unseren amerikanischen Partnern verbessert und die Ressourcen werden aufgestockt, um den Fluss von Fentanyl zu stoppen.“ Außerdem werde man mit den USA eine „gemeinsame Spezialeinheit gegen das organisierte Verbrechen, den Handel mit Fentanyl und Geldwäsche ins Leben rufen.“

Vor der Bundestagswahl: FDP hofft auf „Migrationspakt der Mitte“

Noch vor der Bundestagswahl will die FDP die Union, SPD und Grünen zu einer Einigung in der Asyldebatte bringen und werben für ein „Migrationspakt der Mitte“. „Am letzten Sitzungstag vor der Bundestagswahl werden beide Gesetze zusammen mit den Stimmen der breiten demokratischen Mitte des Bundestags beschlossen“, schlägt FDP-Fraktionschef Christian Dürr in einem Schreiben an seine Amtskollegen vor, wie die dpa berichtet. Der Gesetzentwurf der Union zur Begrenzung der Migration war im Bundestag trotz der Zustimmung von AfD und der Mehrheit des BSW gescheitert.

Messer-Attacke in England: Junge (15) an katholischer Schule erstochen

In der katholischen All Saints Highschool in Sheffield ist ein Jugendlicher (15) von einem Mitschüler niedergestochen und getötet worden. Die schreckliche Tat ereignete sich am Montag. Als die Rettungskräfte eintrafen, kam für das Opfer bereits jede Hilfe zu spät. Noch in der Schule starb der Teenager an seinen Stichverletzungen. „Seine Lebensfreude war ansteckend, man konnte ihn immer auf dem Flur lachen hören. Wir werden Dich so vermissen“, heißt es in der handgeschriebenen Karte am Tatort, wie The Guadian berichtet. Zum Hintergrund der Messer-Attacke ist bislang noch nichts bekannt.