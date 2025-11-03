News des Tages am 03.11.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 03.11.25

Wegen Terrorverdacht: Festgenommener Syrer ist in U-Haft

Ein Syrer soll einen Terroranschlag in Berlin geplant haben. Der 22-Jährige sitzt jetzt in U-Haft. Die Polizei hatte den Mann am Samstag festgenommen und wurde danach dem Haftrichter vorgeführt. Durch einen Hinweis eines ausländischen Nachrichtendienstes sind die Behörden auf den 22-Jährigen aufmerksam geworden, wie die ARD meldet. Der mutmaßliche Terrorist ist zuvor auch in den sozialen Netzwerken aufgefallen und teilte mehrfach Propaganda der Terrororganisation Islamischer Staat . Unklar blieben bisher Details zu einem möglichen Anschlagsort und wie konkret seine Pläne waren.

Generalinspekteur will Musterung für alle jungen Männer

Der Generalinspekteur der Bundeswehr hat sich in der Debatte über die Wehrpflicht für eine Musterung aller jungen Männer ausgesprochen. „Aus militärischer Sicht ist es entscheidend, dass jeweils der gesamte Jahrgang gemustert wird. Nur so wissen wir, wer zur Verfügung steht und auf wen wir im Verteidigungsfall, den wir verhindern wollen, zugreifen könnten“, sagte Carsten Breuer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Sollte die Zahl der Freiwilligen nicht ausreichen, „würden wir diejenigen heranziehen, die besonders qualifiziert und motiviert sind.“ Der Bundestag berät derzeit über ein neues Wehrdienstgesetz, das zum 1. Januar in Kraft treten soll.

Afghanistan: Tote und Verletzte nach schwerem Erdbeben

Ein Erdbeben der Stärke 6,3 hat den Norden Afghanistans erschüttert. Die Erschütterung ereignete sich nahe der Stadt Masar-i-Scharif in der Provinz Balch, wie die US-Erdbebenwarte USGS mitteilte. In den Provinzen Samangan und Balch seien mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen. 320 Menschen wurden verletzt. Erst im September waren bei einem Beben der Stärke 6,0 im Osten Afghanistans mehr als 2.200 Menschen ums Leben gekommen.