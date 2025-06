News des Tages am 03.06.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 03.06.25

Machtwort von Friedrich Merz zu Grenzkontrollen

Ein Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin sorgt für ein politisches Beben: Demnach war die Zurückweisung von drei Somalis nach Polen nicht rechtens. Die Opposition fordert den Kanzler auf, die Zurückweisungen zu stoppen: „Merz und Dobrindt sind mit diesem rechtlich höchst zweifelhaften Versuch des nationalen Alleingangs gescheitert“, so Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann laut der Bild. Friedrich Merz spricht ein Machtwort und lässt verlauten: Die Zurückweisungen gehen weiter. „Bis die Lage an den Außengrenzen mithilfe von neuen europäischen Regeln deutlich verbessert ist, werden wir die Kontrollen an den Binnengrenzen aufrechterhalten müssen“, erklärt der Kanzler. Zum Urteil der Berliner Richter erklärt Friedrich Merz: „Wir haben gestern eine vorläufige Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin gesehen, die die Spielräume möglicherweise noch einmal etwas einengt. Aber die Spielräume sind nach wie vor da. Wir wissen, dass wir nach wie vor Zurückweisungen vornehmen können.“

Niederlande: Rechtspopulist Geert Wilders lässt Koalition platzen

Der Rechtspopulist Geert Wilders verlässt die niederländische Vier-Parteien-Koalition. Denn der Streit über die Asylpolitik ist zuletzt eskaliert. Das dürfte in den Niederlanden nun zu Neuwahlen führen. „Keine Unterschrift für unsere Asylpläne. Keine Anpassung des Koalitionsvertrags. Die PVV verlässt die Koalition“, erklärte er auf der Plattform X. Zuvor hatten sich die Chefs der Regierungsparteien getroffen, um zu beraten, wie man aus der Krise kommt. „Der Ministerpräsident, der sich heute Morgen an uns gewandt hat, sagte, dass wir mit enormen internationalen Herausforderungen konfrontiert sind. Wir haben einen Krieg auf unserem Kontinent, eine Wirtschaftskrise könnte auf uns zukommen“, sagte Dilan Yesilgöz, Vorsitzende der an der Regierung beteiligten rechtsliberalen Volkspartei für Freiheit und Demokratie, vor dem Treffen.

RTL-Zentrale in Köln muss geräumt werden

Am Mittwoch werden in Köln gleich mehrere Weltkriegsbomben entschärft. Am Montag wurden zwei 20-Zentner-Bomben und eine 10-Zentner-Bombe entdeckt. Um die 20.000 Menschen müssen evakuiert werden. Auch die RTL-Zentrale im Stadtteil Deutz ist betroffen – das hat auch Auswirkungen auf das Programm. Während die Morgenmagazine „Punkt 6“ und „Punkt 7“ noch gesendet werden konnten, musste „Punkt 8“ ausfallen. Andere Live-Programme wie „Punkt 12“, „RTL Aktuell“ oder das „RTL Nachtjournal“ werden nach Berlin verlegt. Der Nachrichtensender n-tv sendet seit 7 Uhr aus dem Studio in Köln-Ossendorf.