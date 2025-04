News des Tages am 03.04.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 03.04.25

Reaktionen auf US-Zölle: „Schwerer Schlag für die Weltwirtschaft“

Die ersten Reaktionen zum Zollpaket von Donald Trump ließ nicht lange auf sich warten. Als „schweren Schlag für die Weltwirtschaft“ bezeichnete EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen die Maßnahme. Die EU-Mitgliedsstaaten arbeiteten bereits an Gegenmaßnahmen, „um unsere Interessen und unsere Unternehmen zu schützen, falls die Verhandlungen scheitern“, sagte die Kommissionschefin. Von „Willkür“, die „völlig inakzeptabel“ sei, sprach der Vorsitzende des Handelsausschusses im EU-Parlament, Bernd Lange von der SPD, in der ARD. Außenhandelspräsident Dirk Jandura erwartet auch negative Folgen für die deutsche Wirtschaft. Die Präsidentin des deutschen Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, erklärte: „Es ist die Abkehr der USA von der regelbasierten globalen Handelsordnung – und somit die Abkehr von der Grundlage für weltweite Wertschöpfung und entsprechendes Wachstum und Wohlstand in vielen Regionen der Welt. Das ist kein America first, das ist America alone.“

Dänische Regierungschefin zu Besuch: „Grönland gehört den Grönländern“

Die USA würden gerne Grönland besitzen. Die dänische Regierungschefin erteilte den Besitzansprüchen nun eine klare Absage. „Die USA werden Grönland nicht übernehmen. Grönland gehört den Grönländern“, betonte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen bei ihrer Ankunft auf Grönland. Und weiter: „Es ist klar, dass wir angesichts des Drucks, den die Amerikaner auf Grönland in Bezug auf Souveränität, Grenzen und Zukunft ausüben, zusammenhalten müssen.“

Schüler würgt Schüler bis zur Bewusstlosigkeit

Schrecklicher Vorfall an der Peter-Schöllhorn-Mittelschule in Neu-Ulm. Ein 13-jähriger Schüler soll dort einen Mitschüler bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Die schreckliche Tat soll sich im Musiksaal ereignet haben. „Während die Lehrkraft mit den 18 Schülern die Musikinstrumente aufräumte, nahm einer der Schüler seinen Mitschüler in den Schwitzkasten“, erklärte die Polizei laut der Bild-Zeitung. Der Polizeisprecher weiter: „Dem kam der Schüler zwar nach, sein Mitschüler war zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits bewusstlos und sackte zu Boden.“