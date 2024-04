News des Tages am 03.04.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 03.04.24

Taiwan: Tote und Verletzte nach schwerem Erdbeben

In Taiwan hat sich ein schweres Erdbeben ereignet. Seismologen sprechen vom stärksten Beben in der Region seit 25 Jahren. Mindestens vier Menschen kamen ums Leben, mehrere wurden verletzt. Die Opfer wurden im Bezirk Hualien gemeldet. Wie erste Bilder zeigen, wurde ein fünfstöckiges Gebäude in Hualien schwer beschädigt. In der taiwanischen Hauptstadt Taipeh wurden viele ältere Gebäude beschädigt. Der Zugverkehr wurde auf der gesamten Insel eingestellt. Zwischenzeitlich wurde auch der Fugverkehr am Flughafen Naha ausgesetzt, später wurde der Betrieb jedoch wieder aufgenommen.

Horror-Tat in Frankreich: Shanon (13) stirbt nach Vergewaltigung

Shanon ist tot. Die 13-Jährige starb nach einem schweren Verbrechen in Frankreich. Shanon wurde am 6. März in einer Wohnung in Ratigny vergewaltigt. Tagelang ringt das Mädchen nach der brutalen Tat mit ihrem Leben – drei Wochen später stirbt die Schülerin in einem Krankenhaus. „Ich, meine Familie, alle, die Shanon gekannt haben, sind in einem Schockzustand“, sagt die Mutter der Zeitung Le Parisien. „Das Opfer wurde nach diesem Angriff verletzt und in lebensbedrohlichem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert. Sie starb am 27. März 2024 im Krankenhaus. Eine gerichtsmedizinische Autopsie wird die Todesursachen genau klären“, zitiert die Zeitung einen Staatsanwalt.

Maddie-Verdächtiger: Ex-Mitbewohner erinnert sich an Christian B.

Für ihn ist Christian B. nicht einfach der Hauptverdächtige im Fall Maddie McCann: Thomas H. hatte damals drei Jahre mit ihm zusammen gewohnt. „Ich hatte auch selber Angst vor ihm“, gesteht er in einem Interview mit RTL. Drei Jahre waren geprägt von schlimmeren Ereignissen: „Wenn er einen Fehler gemacht hat oder etwas verbrochen hat, hat er sich nie was sagen lassen und hat gesagt: So, interessiert mich nicht. Ich bin der König da drin. Ich mache da jetzt, was ich will“, berichtet Thomas H. In der Wohngruppe soll er oft Wutanfälle bekommen haben.