News des Tages am 03.03.25

Die Nachrichten des Tages am 03.03.25

„Anora“ räumt bei den Oscars in Los Angeles ab

Der Gewinner der diesjährigen Oscar-Verleihung ist der Film „Anora“. Gleich fünf Oscars holte die Komödie – darunter die Königskategorie „bester Film“. In „Anora“ verliebt sich eine Sexarbeiterin in den Sohn eines russischen Oligarchen und bietet der Familie auch Paroli. „Ich denke, Amerikaner sind begeistert, dass jemand endlich einem mächtigen Russen die Stirn bietet“, sagte Moderator Conan O’Brien. Drei Oscars gingen an das Drama „The Brutalist“ über einen jüdischen Architekten, der sich nach dem Holocaust ein neues Leben in den USA aufbauen will. In der Kategorie „Bester Hauptdarsteller“ wurde Adrien Brody („The Brutalist“) geehrt und Mikey Madison („Anora“) gewann die Trophäe für die „beste Hauptdarstellerin“. In der Kategorie „beste Nebendarstellerin“ gewann Zoe Saldaña („Emilia Pérez“) den Preis und in „bester Nebendarsteller“ konnte sich Kieran Culkin („A Real Pain“) durchsetzen.

Einmonatige Waffenruhe in der Ukraine?

Frankreich und Großbritannien führen die „Koalition der Willigen“ an und schlagen nun eine einmonatige Waffenruhe in der Ukraine vor. Laut Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sieht der Plan als erste Deeskalationsmaßnahme eine „Waffenruhe in der Luft, auf See und im Bereich der Energieinfrastruktur“ vor. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich zu Wort gemeldet und sprach davon, dass sein Land Frieden wolle. Zuvor habe er sich versöhnlich in Richtung USA geäußert: „Natürlich sind wir uns der Bedeutung Amerikas bewusst, und wir sind dankbar für all die Unterstützung, die wir von den USA erhalten haben. Es hat keinen Tag gegeben, an dem wir diese Dankbarkeit nicht gespürt haben.“

Hamburg-Wahl: SPD erneut Wahlsieger

Die Hamburger haben eine neue Bürgschaft gewählt. Die SPD bleibt Wahlsieger, die CDU überholt die Grünen, die AfD bleibt weit unter ihren Ergebnissen in anderen Ländern. Demnach kommt die SPD laut Ergebnis der vereinfachten Auszählung auf 33,5 Prozent. Die Grünen rutschen auf 18,5 Prozent ab und liegen damit hinter der CDU (19,8 Prozent). Jubeln wird vor allem die Linke: Nach der erfolgreichen Bundestagswahl ist die Partei auch in der Hansestadt mit 11,2 Prozent zweistellig. Die AfD kommt auf 7,5 Prozent. Die FDP scheitert mit 2,3 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde und ist ein Negativ-Rekord für die Liberalen. Erste Prioriät habe es, den Kurs mit den Grünen fortzuführen, sagt Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) laut dem ZDF. Aber auch mit der CDU wolle man Gespräche führen.