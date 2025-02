News des Tages am 03.02.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 03.02.25

Hunderttausende Menschen gehen wegen vermeintlichen Bruch der Brandmauer auf die Straße

Am heutigen Montag findet der CDU-Parteitag statt. Zuvor sind am Wochenende wegen des vermeintlichen Bruches der Brandmauer hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen, nachdem die Union erstmals einen Antrag mit den Stimmen der AfD durchbringen wollte. „Diese Brandmauer, die bröckelt gerade ganz, ganz schrecklich. Und da was dagegenzusetzen, das ist der Grund, weshalb wir hier sind“, sagte eine Teilnehmerin laut RTL. „Wenn man jetzt nichts unternimmt, dann ist es irgendwann zu spät“, so ein weiterer Demonstrant. Friedrich Merz hält trotz der Proteste mit seiner Partei an den umstrittenen Migrationsplänen fest.

Vor FDP-Parteitag: Christian Lindner will Beschluss gegen Bündnis mit Grünen

FDP-Chef Christian Lindner will seiner Partei vorschlagen, eine weitere Koalition mit den Grünen auszuschließen. „Nach den Erfahrungen der Ampel und der letzten Woche werde ich unserem Bundesparteitag kommende Woche den Beschluss vorschlagen, jede Koalition mit den Grünen auszuschließen“, sagte der Politiker dem Kölner Stadt-Anzeiger. „Wirtschaftswende, Realpolitik in der Migration, ideologiefreie Energiepolitik und mehr Vertrauen auf Eigenverantwortung sind mit denen nicht möglich“, so Christian Lindner. Der FDP-Parteitag findet am 9. Februar 2025 in Potsdam statt.

Not-OP! Messerangriff auf 14-Jährigen

Ein Jugendlicher wurde bei einer Messer-Attacke in Erfurt am Sonntagabend schwer verletzt. An einer Bushaltestelle in der Weimarstraße lag der Schwerverletzte, als die Rettungskräfte eintrafen, wie die Bild-Zeitung berichtet. Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen festnehmen – dieser ist gerade mal 16 Jahre alt. „Der Jugendliche ist wieder auf freiem Fuß, die Ermittlungen laufen“, erklärte ein Polizeisprecher dem Blatt. Das Opfer musste in einem Krankenhaus notoperiert werden und habe bei dem Angriff viel Blut verloren.