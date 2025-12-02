News des Tages am 02.12.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 02.12.25

Gründung der Jugendorganisation: Neuer Anlauf für ein AfD-Verbotsverfahren?

Wegen der Gründung der neuen AfD-Jugendorganisation „Generation Deutschland“ gab es viel Kritik. Politiker von SPD und Grünen fordern nun erneut ein AfD-Verbotsverfahren. Thüringens Verfassungsschutzchef Stephan Kramer sieht bei der „Generation Deutschland“ keinen nennenswerten Unterschied zur Vorgängerorganisation „Junge Alternative“. Man müsse „wohl doch eher von einer Nachfolgeorganisation, diesmal unter dem Schutz des grundgesetzlichen Parteienprivilegs als Jugendorganisation der AfD, ausgehen“, erklärte er im „Redaktionsnetzwerk Deutschland“. „Sie stellen sich offen gegen unsere freiheitliche demokratische Grundordnung. Die Bundesregierung muss mit aller Ernsthaftigkeit ein Verbotsverfahren beim Bundesverfassungsgericht voranbringen“, sagte Grünen-Parteichef Felix Banaszak sagte der „Frankfurter Rundschau“. Auch die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Irene Mihalic, spricht sich für ein Verbotsverfahren aus.

Bärbel Bas will Verbot von Subunternehmern prüfen

Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas will ein Subunternehmerverbot für Essenslieferdienste prüfen lassen. Das sei „die einzige Chance, mehr Transparenz reinzubringen und für die Beschäftigten selbst eine Sicherheit zu bieten“, erklärte die Politikerin laut der „Tagesschau“. „Wenn ich Menschen direkt anstelle, dann habe ich auch eine Verpflichtung der Arbeitgeber, alles, was wir an nationalem Recht haben, auch einzuhalten“, so Bärbel Bas weiter. Das Ministerium teilte auf rbb-Anfrage mit: „Ein Direktanstellungsgebot sollte deshalb regelmäßig nur das letzte Mittel sein, um Missstände in einer Branche zu bekämpfen. Zudem müssen umfassende, belastbare Erkenntnisse über solche Missstände vorliegen.“

Thomas Gottschalk: RTL-Show findet trotz Krebs-Diagnose statt

Thomas Gottschalk hat seine Krebs-Diagnose öffentlich gemacht. Sein TV-Abschied soll am kommenden Samstag dennoch bei RTL stattfinden. „Die Show ‚Denn sie wissen nicht, was passiert‘ wird wie geplant am kommenden Samstag, den 6. Dezember, stattfinden. Auf ausdrücklichen Wunsch von Thomas Gottschalk wird er gemeinsam mit Barbara Schöneberger und Günther Jauch noch einmal Seite an Seite mit dem Publikum einen bewegenden Abschiedsabend von der großen Showbühne feiern. Auch Günther Jauch und Barbara Schöneberger unterstützen diesen Weg mit voller Überzeugung und stehen Thomas Gottschalk mit großem Respekt und echter Vorfreude zur Seite“, teilte ein Sendersprecher gegenüber KUKKSI mit.