News des Tages am 02.12.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 02.12.24

Christian Lindner will nicht zurücktreten

Sein Generalsekretär Djir-Sarai ist gegangen, doch er selbst sieht dazu keinen Anlass: FDP-Chef Christian Lindner hat in der Sendung Caren Miosga einen Rücktritt wegen des „D-Day“-Papiers ausgeschlossen. „Ich habe nicht die Absicht, nein. Und ich habe die Absicht, mich bei meiner Partei zu bewerben als Spitzenkandidat“, sagte der Politiker in der ARD-Sendung „Caren Miosga“. Mit Inhalten will Christian Lindner nun die Bürger überzeugen: „Jetzt gehe ich durch diesen Hagelschauer mit faustgroßen Hagelkörnern. Aber das mache ich ja deshalb, weil ich an etwas glaube und gerne wissen will, ob das bei den Bürgerinnen und Bürgern Unterstützung findet.“

Reisebus kracht gegen Felsen und überschlägt sich – mehrere Tote und Verletzte in Frankreich

Ein spanischer Reisebus prallt im Süden Frankreichs gegen einen Felsen und überschlägt sich. Mindestens drei Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Das Busunglück ereignete sich in den Pyrénées-Orientales, den Ostpyrenäen, im Süden Frankreichs. Der spanische Reisebus soll nach ersten Erkenntnissen gegen einen Felsen geprallt sein und sich überschlagen haben. 47 Passagiere waren in dem Fahrzeug. Mehrere Hubschrauber und rund hundert Feuerwehrleute und Rettungskräfte waren im Einsatz.

Sturzbetrunkener Passagier zwingt Flugzeug zur Landung

Eine Smartwings-Maschine ist in der Nacht zu Samstag auf dem Weg von Prag in den beliebten ägyptischen Badeort Hurghada. An Bord gibt es jedoch einen Zwischenfall: Ein Passagier ist komplett betrunken und rastet aus. Er soll „stark betrunken“ gewesen sein und Mitreisende bepöbelt und bedroht haben. „Das Flugzeug auf dem Weg von Prag nach Hurghada wurde wegen einer schweren Erkrankung des Passagiers, der medizinische Hilfe benötigte, nach Athen umgeleitet“, zitiert das Portal Blesk eine Sprecherin der Fluggesellschaft. Weiter heißt es darin: „Die Besatzungsmitglieder leisteten zusammen mit dem an Bord des Flugzeugs anwesenden Arzt medizinische Hilfe für den Passagier bis der medizinische Dienst des Flughafens in Athen eingetroffen ist.“