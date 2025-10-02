News des Tages am 02.10.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 02.10.25

Nach Bombendrohung-Schließung: Wirte schlagen Wiesn-Verlängerung vor

Handwerker Martin P. (57) soll am frühen Mittwochmorgen sein Elternhaus mit Sprengfallen präpariert und angezündet haben. In einem Briefkasten eines Nachbars soll er eine Bombendrohung gegen das Oktoberfest hinterlassen haben – daraufhin wurden die Wiesn für rund sieben Stunden gesperrt. Die Wirte schlagen nun eine Verlängerung des Oktoberfestes vor. Schließlich sei die Wiesn „ein weltbekanntes Symbol für bayerische Gastfreundschaft, Lebensfreude und Zusammenhalt“, sagt Landesgeschäftsführer Thomas Geppert gegenüber der dpa. Am Mittwochabend wurde das Gelände zwar wieder freigegeben – jedoch seien deutlich weniger Besucher da gewesen, als es sonst der Fall wäre.

CSU will Schwarz-Rot-Gold das ganze Jahr

Die CSU will, dass Deutschland das ganze Jahr Flagge zeigt – und zwar nicht nur an Feiertagen! Markus Blume, bayerischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, sagt in der Bild-Zeitung: „Kein Land schätzt seinen Nationalfeiertag so gering wie Deutschland.“ Der CSU-Minister erklärt weiter: „Linke Reflexe wie von Bodo Ramelow, der als Bundestagsvizepräsident Hymne und Flagge zur Diskussion stellt, oder Robert Habeck, der Vaterlandsliebe zum Kotzen fand, haben die Identität der Bundesrepublik über Jahre entkernt. […] Für sie, die großen Teile der Bevölkerung, die jeden Tag zur Arbeit gehen, Steuern zahlen, sich an Recht und Ordnung halten und in Frieden und Sicherheit leben wollen, steht Schwarz-Rot-Gold. Das sollten wir nicht verstecken, sondern dazu stehen. Lassen wir die Flaggen hängen und zeigen wir Flagge das ganze Jahr – nicht nur am 3. Oktober.“

Unfall auf dem Rollfeld: Zwei Flugzeuge in New York zusammengekracht

Auf dem Flughafen La Guardia in New York kam es zu einem heftigen Zwischenfall. Zwei Flugzeuge sind auf dem Rollfeld zusammengekracht. Passagiere haben sich nicht verletzt, wie aus einer Mitteilung der Airline Delta Air Lines hervorgeht. Der eine Flieger habe eine harte Landung hingelegt und sei dann schnell von der Landebahn abgebogen – zudem habe er heftig bremsen müssen. Dann kam es zum Zusammenstoß mit der anderen Maschine. Delta Air Lines äußerte sich später zu dem Vorfall: „Delta wird mit allen zuständigen Behörden zusammenarbeiten, um den Vorfall zu untersuchen, da die Sicherheit unserer Kunden und Mitarbeiter für uns oberste Priorität hat. Wir entschuldigen uns bei unseren Kunden für diese Erfahrung.“