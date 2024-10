News des Tages am 02.10.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 02.10.24

Stimmen zum Mullah-Angriff: „Sie sind ein Psychopath, ein Wahnsinniger!“

Der Iran feuerte rund 180 Raketen auf Israel ab. Nach dem iranischen Raketen-Angriff auf Israel ist das internationale Entsetzen riesig. „Sie sind ein Psychopath, ein gefährlicher Wahnsinniger, ein kranker Mensch, der verlieren wird, weil Logik, Demokratie und Freiheit siegen und wir Israel immer unterstützen werden“, erklärt der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders beim Kurznachrichtendienst X an den Iran gerichtet. „Ich verurteile Irans Angriff auf Israel aufs Schärfste“, lässt Großbritanniens Premier Keir Starmer in einem Statement verlauten. „Iran muss den Angriff sofort einstellen. Er führt die Region weiter an den Abgrund“, schrieb Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock. Israels Premierminister Benjamin Netanjahu sagte: „Der Iran hat heute Abend einen großen Fehler gemacht – und er wird dafür bezahlen. Wir werden an der Regel festhalten, die wir aufgestellt haben: Wer uns angreift, den werden wir angreifen.“

Airline verweigert Rollstuhl – BBC-Reporter muss zur Toilette kriechen!

Ein 63-Jähriger musste in einem Flugzeug zur Toilette kriechen. Der Grund? An Bord war kein Rollstuhl vorhanden. Frank Gardner, der seit 2004 nach einem Terroranschlag in Saudi-Arabien querschnittsgelähmt ist, erlebt auf einem Flug der polnischen Airline LOT eine entwürdigende Szene. „Wow, ich musste gerade auf dem Boden der Maschine kriechen, um zur Toilette zu kommen, weil es keinen Rollstuhl gibt“, schreibt der BBC-Reporter bei X. „Wenn man behindert ist und nicht laufen kann, ist das einfach diskriminierend“, stellt er klar. Die Airline hat sich entschuldigt: „Wir bedauern die belastende Erfahrung von Herrn Gardner zutiefst und entschuldigen und aufrichtig für die Unannehmlichkeiten und den verursachten Stress.“

Eurowings streicht Flüge rund um Weihnachten und Silvester

Eurowings wird in der Weihnachtszeit Flüge auf der Strecke Düsseldorf – Berlin streichen. Grund dafür: In dieser Zeit sind kaum Geschäftsleute unterwegs – die Strecke sei einfach zu teuer. „Eurowings pausiert die Strecke zwischen Düsseldorf und Berlin vorübergehend vom 23. Dezember 2024 bis 6. Januar 2025“, teilte Unternehmenssprecher Florian Gränzdörffer auf RTL-Anfrage mit. Grund dafür seien die „rasant steigenden Steuern und Gebühren“, so die Airline.