News des Tages am 02.06.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 02.06.25

Rechter Kandidat Karol Nawrocki gewinnt Präsidenten-Wahl in Polen

Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen: Karol Nawrocki hat die Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen gewonnen. Er kommt auf 50,89 Prozent, sein liberaler Gegenkandidat Rafal Trzaskowski auf 49,11 Prozent. „Wir werden gewinnen und Polen retten (…). Wir werden nicht zulassen, dass die Macht von Donald Tusk sich schließt und uns große Träume und Bestrebungen nimmt“, erklärte der Wahl-Sieger am Abend. Doch auch Rafal Traszkowski gab sich zuversichtlich: „Diese Ergebnisse zeigen, wie unglaublich nah er ist. Die erste wichtigste Aufgabe des Präsidenten wird es sein, all diejenigen zu erreichen, die nicht für mich gestimmt haben.“ Rund 72 Prozent der Wahlberechtigten gingen zur Urne – die Wahlbeteiligung war auf einem Rekordhoch.

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner fordert konkrete Maßnahmen

Die Bundestagspräsidentin sieht die Bundesregierung in der Pflicht: Julia Klöckner kritisiert, dass viele Minister dem Plenum fernbleiben. „Ich stelle in den ersten Wochen dieser neuen Legislaturperiode mit Sorge fest, dass die Regierungsbank im Plenum teilweise nur sehr schwach besetzt ist“, heißt es in einem Brief an den Kanzleramts-Staatsminister Michael Meister. In dem Brief schlägt Klöckner eine feste Mindestanzahl anwesender Minister während der Plenarsitzungen vor. In ihrem Schreiben bittet sie darum, „entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um eine dauerhafte und wirksame Vertretung der Bundesregierung in den Sitzungen des Bundestages sicherzustellen.“

Chef-Geologe warnt nach Bergsturz von Blatten: Im Sperrgebiet droht „akute Lebensgefahr“

Nach dem Bergsturz im Lötschental hoffen viele Menschen auf einen baldigen Wiederaufbau des verschütteten Dorfes Blatten. Nun warnt ein Geologe vor zu viel Optimismus. „In das Sperrgebiet kommt wohl lange niemand rein. Hier herrscht weiterhin akute Lebensgefahr. Sogar von der gegenüberliegenden Bergseite, wo am Hang eine zehn Meter dicke Geröllschicht liegen geblieben ist, können jederzeit metergroße Felsbrocken in das Tal hinabstürzen“, sagt Dr. Raphaël Mayoraz in der Bild-Zeitung.