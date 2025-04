News des Tages am 02.04.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 02.04.25

AfD-Beben in Deutschland: Alice Weidel fast so stark wie Friedrich Merz

Wenige Wochen nach der Bundestagswahl 2025 rückt die AfD weiter an die Union heran. 28,5 Prozent der Wähler stimmten bei der Bundestagswahl im Februar noch für die Union. Nun haben CDU und CSU drei Prozentpunkte eingebüßt und kommen nur noch auf 25 Prozent. Die AfD kommt hingegen auf 24 Prozent – die beiden Parteien trennen damit nur einen Prozentpunkt, wie aus dem RTL/ntv-Trendbarometer hervorgeht. Die Partei von Alice Weidel und Tino Chrupalla konnte 3,2 Prozent seit der Wahl zulegen. Die SPD kommt auf 15 Prozent, die Grünen auf 12 Prozent. Die Linke steigert sich auf 10 Prozent und das BSW würde auf 4 Prozent kommen.

Lungenentzündung! Hollywood-Star Val Kilmer ist tot

Hollywood-Star Val Kilmer ist tot. Er starb am Dienstag in Los Angeles im Alter von 65 Jahren. Laut der Tochter sei die Todesursache eine Lungenentzündung gewesen. Im Jahr 2014 wurde bei ihm Kehlkopfkrebs diagnostiziert – von der Krankheit habe er sich jedoch erholt. Berühmt wurde der Schauspieler durch seine Rolle in dem Streifen „Top Gun“ aus dem Jahr 1984. Es folgten weitere Rollen in „The Doors“ (1991), „True Romance“ (1993) und „Heat“ (1995). In „Batman Forever“ mit Nicole Kidman und Chris O’Donnells spielte Kilmer 1995 zudem den Superhelden Batman. Bereits als Schüler trat Val Kilmer in zahlreichen Theaterproduktionen auf.

Bis 25 Grad möglich: Kommt jetzt der erste Sommertag?

Der Frühling dreht jetzt richtig auf! Am Freitag könnte es in Deutschland richtig warm werden. Klimatologe Dr. Karsten Brandt von Donnerwetter.de sagt der Bild-Zeitung: „25 Grad ist etwas viel, aber 22 bis 23 Grad kann ich mir am Donnerstag vor allem im Westen vorstellen. Von Berlin bis Hamburg noch 20 Grad. Deutschland hat viel Sonne zu bieten.“ Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt von WetterKontor meint: „Ob es die 25 Grad am Freitag wirklich werden, ist noch offen, aber 23 bis 24 Grad am Rhein und seinen Nebenflüssen sind schon drin. Fakt ist auf jeden Fall, der Freitag wird in den meisten Regionen Deutschlands der wärmste Tag der Woche.“