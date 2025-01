News des Tages am 02.01.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 02.01.25

Weltmeister schreibt Abschiedsbrief an tote BVB-Legende Teddy de Beer

Borussia Dortmund beginnt das Jahr in tiefer Trauer. Wolfgang „Teddy“ de Beer ist am 30. Dezember im Alter von 60 Jahren „plötzlich und erwartet“ verstorben, teilte der Klub am Mittwoch mit. Auch Roman Weidenfeller ist über die Todesnachricht erschüttert. „Lieber Teddy, das neue Jahr 2025 hat für mich persönlich so gut begonnen, bis ich heute Morgen die niederschmetternde Nachricht von Dir gehört habe. Ich bin zutiefst geschockt und kann es nicht fassen, Dich nicht mehr sprechen zu können“, schreibt der Weltmeister von 2014 in einem Post bei Instagram. Weiter schreibt er: „Wir haben gemeinsam Titel gewonnen, Du hast mich zum Nationalspieler geformt. Ich möchte Dir Danke sagen. Danke, dass Du immer für mich da warst. Selbst nach unserer aktiven Karriere konnte ich Dich immer anrufen, um vor den Legendenspielen mit Dir gemeinsam zu trainieren. Du hattest immer ein offenes Ohr für mich, privat und sportlich sowieso.“

Ein Toter bei Explosion von Tesla Cybertruck vor Trump-Hotel

Vor dem Trump-Hotel in Las Vegas ist ein Cybertruck des Autokonzerns Tesla in Flammen aufgegangen. Dabei wurde ein Mensch getötet, sieben Personen wurden verletzt. Die US-Sicherheitsbehörden prüfen, ob es sich möglicherweise um einen Terroranschlag handelte. Untersucht wird laut US-Präsident Joe Biden unter Berufung auf das FBI auch, ob der Vorfall in Las Vegas im Zusammenhang mit der Attacke in der Silvesternacht in New Orleans steht. Dort raste ein Auto in eine Menschenmenge – 15 Menschen sind dabei ums Leben gekommen.

„Dramatische Lage“: Stehen Deutschlands Tierheime vor dem Aus?

Tierheimen in Deutschland geht es schlechter denn je, denn sie brauchen Geld. Der Tierschutzbund schlägt nun Alarm. „Die Lage heute ist so dramatisch wie noch nie“, sagt Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbunds, laut RTL. Die Ampel-Koalition habe im Koalitionsvertrag Hilfe zugesichert. Darin hieß es: „Tierheime werden wir durch eine Verbrauchsstiftung unterstützen.“ Bis zuletzt habe es Verhandlungen mit Berlin gegeben: „Es gab nicht mal einen Versuch, eine Fördersumme in den Haushalt einzustellen.“ Mit dem Aus der Ampel ist klar, dass eine solche Unterstützung nicht kommen wird. „Wenn die Tierheime nicht bald schnelle Hilfe bekommen, wird der praktische Tierschutz nicht mehr existieren“, so Thomas Schröder.