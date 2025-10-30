Neue Realityshow: RTL sperrt Promi-Eltern mit ihren Kindern ein

Familienurlaub wird zum Überlebenskampf: RTL startet eine neue Realityshow und sperrt Promi-Eltern mit ihren Kindern ein. Berühmte Eltern ziehen mit ihrem Sohn oder ihrer Tochter unter ein Dach.

Der Familienurlaub in der Realityshow wird kein Zuckerschlecken. Das neue Format soll „Prominent verwandt“ heißen und funktionieren wie die Erfolgsformate „Sommerhaus der Stars“ oder „Prominent getrennt“.

„Statt Ex-Paaren stellen sich hier Familienmitglieder ihren offenen Baustellen“

„‚Prominent verwandt‘ ist das Spin-off nach dem Erfolg von ‚Prominent getrennt‘. Statt Ex-Paaren stellen sich hier Familienmitglieder ihren offenen Baustellen – und harten Challenges“, erklärt ein Sendersprecher in der Bild-Zeitung.

Thorsten Legat und Sohn Nico sollen dabei sein

Ex-Fußballprofi Thorsten „Kasalla“ Legat und sein Sohn Nico sollen zu den Kandidaten gehören. Zuletzt gerieten die beiden immer wieder aneinander. „Er soll die Drogen sein lassen, die er nimmt. Ich mache mir als Vater mehr als Sorgen“, erklärte Thorsten Legat zu seinem Sohn. Nico sagte daraufhin: „Ich halte es für äußerst bedauerlich, dass er sich dazu entschieden hat, persönliche und familiäre Konflikte in der Öffentlichkeit auszutragen.“ Inzwischen haben die beiden den Streit beigelegt. Ob der Frieden auch bei „Prominent verwandt“ halten wird?

Weitere Kandidaten sind derzeit nicht bekannt. Laut dem Blatt starten die Dreharbeiten im November in Südafrika. Die neue Show soll im neuen Jahr auf RTL+ ausgestrahlt werden – ob diese auch im linearen Fernsehen zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.