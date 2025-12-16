Nach zwei Wochen Praktikum: „Hartz und herzlich“-Pascal gönnt sich Urlaub

Pascal aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ macht ein Praktikum. Nach zwei Wochen harter Arbeit braucht er eine Auszeit und gönnt sich einen Urlaub.

Der 24-Jährige aus Mannheim ist einer der Protagonisten von „Hartz und herzlich“, welcher bei den Zuschauern immer wieder für Kopfschütteln sorgt. Denn einer Arbeit will er nicht nachgehen und versucht immer wieder, das Jobcenter auszutricksen. Die Maßnahmen der Behörde wollte er gar nicht erst antreten oder hat diese vorzeitig abgebrochen.

Kommt nun der Sinneswandel? Denn Pascal schlägt plötzlich ganz neue Töne an. Derzeit geht er einer Maßnahme nach – und diese bereitet ihm angeblich Freude. „Es macht viel Spaß mit den Kollegen und ist besser, als zu Hause zu sitzen und man verdient Geld im Praktikum“, erzählt der Mannheimer in einem TikTok-Video.

Jedoch hat Pascal auch gar keine andere Wahl – hätte er die Maßnahme nicht angetreten, wären Sanktionen die Folge gewesen. Und schließlich ist der Bürgergeld-Empfänger auch dafür bekannt, jegliche Arbeit zu verweigern und gibt das auch immer wieder vor laufenden Kameras zu. Nun hat der Mannheimer aber doch erstmal genug. Nach zwei Wochen harter Arbeit gönnt sich der 24-Jährige einen Urlaub. „Gott sei Dank, muss ich nur noch die Woche arbeiten und dann Urlaub“, erzählt er in dem Clip.

„Hast noch nie irgendeine Leistung dafür vollbracht“

Die Follower können solche Aussagen nicht nachvollziehen. Denn Pascal hat beinahe noch nie in seinem Leben gearbeitet und dass er nach zwei Wochen schon Urlaub benötigt, ist ein Unding für die Zuschauer. „Möchte gerne mal wissen, wofür Urlaub bekommst. Hast noch nie irgendeine Leistung dafür vollbracht“, schreibt ein User in den Kommentaren.

In dem Garten- und Landschaftsbaubetrieb wurde Pascal sogar eine Ausbildung angeboten – das hält Pascal jedoch für Unsinn. „Vier Jahre geht das jetzt schon mit denen, dass die sagen, dass sie mich in eine Ausbildung bringen wollen. […] Dabei will ich doch gar keine Ausbildung machen, weil das mit Lesen und Schreiben echt schwierig ist!“, erklärte Pascal.

