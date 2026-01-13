Connect with us

    Nach Trennung von Antonia Hemmer: Sie ist die Freundin von Dschungelcamp-Star Patrick Romer

    Patrick Romer im Dschungelcamp 2026
    RTL / Hintergrund KI-generiert

    Patrick Romer will die neue Staffel vom Dschungelcamp aufmischen. Bekanntheit erlangte der 30-Jährige vor allem durch seine Teilnahme an der Kuppelshow „Bauer sucht Frau“. Seine derzeitige Freundin war auch schon im TV zu sehen.

    12 Kandidaten kämpfen bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ um die Dschungelkrone. Zu den Kandidaten gehört auch Patrick Romer – der 30-Jährige ist längst in der Unterhaltungsbranche angekommen. Große Bekanntheit erlangte er durch „Bauer sucht Frau“. In der Kuppelshow hat er Antonia Hemmer kennengelernt.

    Antonia Hemmer litt jedoch heftig unter dem Konkurrenzkampf und ist bei „Bauer sucht Frau“ vorzeitig ausgestiegen. Sie kämpfte damals sogar mit psychischen Problemen. „Ich war am Ende, der Druck war zu hoch. Ich bekam wieder Depressionen“, sagte sie damals laut „Promiflash“. Nach den Dreharbeiten kam es aber dennoch zur Liebes-Sensation – die beiden fanden zueinander und wurden ein Paar.

    Estefania Wollny
    Sie bricht ihr Schweigen: Estefania Wollny bestätigt die Trennung von Partner Ali

    Patrick Romer war bereits in Reality-TV-Formaten

    Die beiden machten daraufhin TV-Karriere. So nahmen Patrick Romer und Antonia Hemmer im Jahr 2022 bei „#CoupleChallenge“ teil und im selben Jahr gingen sie auch ins „Sommerhaus der Stars“. Die Show verpasste dem Landwirt jedoch einen Imageschaden. Denn Fans warfen ihm vor, dass er mit seiner Partnerin nicht fair umgegangen sei. Einige Monate später verkündeten die beiden ihre Trennung.

    Im Dschungelcamp will Patrick Romer nun seine Sicht der Dinge erklären: „Zum Thema ‚Sommerhaus‘ möchte ich mich im Dschungel äußern und auch mal meine Sicht der Dinge erzählen“, sagte der „Bauer sucht Frau“-Star im Interview mit RTL. 2023 nahm er bei „Das große Promi-Büßen“ teil und 2025 versuchte er sein Glück in dem Prime-Video-Format „The 50“.

    Annelie Henze ist die Freundin von Patrick Romer

    Im Dschungelcamp ist Patrick Romer auf sich allein gestellt – dabei hat der Bauer bereits eine neue Freundin. Denn er ist mit Annelie Henze liiert. Kennengelernt haben sich die beiden auf Mallorca. Doch auch sie ist keine Unbekannte im TV. Sie war nämlich in der Rolle der Ronja Biele in der RTLZWEI-Serie „Krass Abschlussklasse“ zu sehen.

    Von Freundinnen wurde sie im Vorfeld aufgrund der früheren TV-Auftritte von Patrick Romer gewarnt. „Aber ich habe auch bis heute nicht irgendwie so eine Situation gehabt, wo ich mal gedacht habe: Oh, das ähnelt jetzt dem, wie es vielleicht in so einem Sommerhaus war. Überhaupt nicht!“, sagte sie im Jahr 2025 in einem Interview mit RTL.

    RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 23. Januar 2026 täglich live.

