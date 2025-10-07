Nach „Sommerhaus“-Eklat: Silva Gonzalez wehrt sich gegen Homophobie-Vorwürfe

Silva Gonzalez ist nach seinem Ausraster gegenüber Dennis Lodi mit heftigen Homophobe-Vorwürfen konfrontiert. Nun reagierte der Kandidat aus „Das Sommerhaus der Stars“ auf die Anschuldigungen.

Der Eklat im „Sommerhaus der Stars“ ist komplett eskaliert, nachdem Stefanie Schanzleh von Dennis Lodi beleidigt wurde. Der Zoff ging auch in den sozialen Netzwerken weiter. Denn dort beschimpfte Silva Gonzalez seinen Mitkandidaten als „Huren***n“ und „kleine Schw***tel“. Der „Hot Banditoz“-Sänger entschuldigte sich für die Aussage und erklärte, dass er zu viel Alkohol getrunken habe.

„Ich bin nicht homophob oder schwulenfeindlich“

Die Kritik hielt dennoch an. Vor allem Homophobie-Vorwürfe wurden gegen Silva Gonzalez von zahlreichen Usern erhoben. Diese Anschuldigungen weist er jedoch zurück. „Ich habe dummes Zeug gequatscht und das richtete sich gegen eine Person, mehr nicht. Das habe ich im Suff gemacht und es gab eine Vorgeschichte dazu“, erklärte der 46-Jährige. Silva Gonzalez fügt hinzu: „Ich bin nicht homophob oder schwulenfeindlich, auch nicht frauenfeindlich. Das ist alles wirklich kompletter Bullshit.“

Weiter stellt er klar: „Ich habe überhaupt nichts gegen Frauen oder gegen Homosexuelle oder was auch immer. Das wollte ich noch mal eben klarstellen. Das ist kompletter Quatsch, Leute. Glaubt diesen Müll nicht, der da im Internet kursiert.“

Auch Stefanie Schanzleh meldet sich zu Wort. Sie bedankt sich bei ihrem Partner, aber distanziert sich gleichzeitig von ihm: „Silva und ich sind im Sommerhaus als Paar, als Team aufgetreten, und ich bin ihm auch sehr dankbar, dass er in schwierigen Situationen hinter mir steht und mich auch verteidigt. Gleichzeitig möchte ich mich aber auch davon distanzieren, was Silva letzte Nacht in seiner Story gedroppt hat – die Beleidigungen, die gegen Dennis gingen.“

RTL zeigt „Das Sommerhaus der Stars“ immer dienstags um 20.15 Uhr.