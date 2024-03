Nach Goodbye Deutschland-Aus: Daniela Büchner wechselt zu RTLZWEI!

Daniela Büchner hat vor einigen Wochen ihr Aus bei „Goodbye Deutschland“ verkündet. Nun ist klar: Die Auswanderin wechselt zu RTLZWEI. Das hat der Sender jetzt in einer Mitteilung verkündet.

RTLZWEI begrüßt die Mallorca-Auswanderin Danni Büchner und ihre Familie: In vier Folgen der neuen Familien-Doku-Soap „Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen“ steht das Leben der Büchners auf der Lieblingsinsel der Deutschen im Mittelpunkt.

Daniela Büchner bekommt eigene Show bei RTLZWEI

Danni Büchner geht 2024 bei RTLZWEI on air: In vier Folgen, die derzeit produziert werden, zeigt die alleinerziehende Mutter ihren Alltag auf Mallorca. Zwischen Umzugsplänen und Träumen von der erneuten Selbstständigkeit regelt sie den Alltag ihrer sechsköpfigen Familie. Sie unterstützt ihre Kinder liebevoll dabei, ihre eigenen Wege zu gehen, sei es Joelinas Ausbildung zur Stewardess, Jadas Jurastudium und Modelkarriere oder Diegos Traum vom Profifußball. Die Doku-Soap „Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen“ gewährt Einblicke in das Leben der Fünffachmama und Geschäftsfrau Danni Büchner.

„Ich freue mich und bin zugleich auch ein bisschen aufgeregt. Ein neues, eigenes Format, ein neuer Sender und so viele Geschichten, die es zu erzählen gibt! Bei uns ist immer etwas los – meine Fans wissen das und haben jetzt bei RTLZWEI die wunderbare Möglichkeit mich und meine Familie zu begleiten“, so Daniela Büchner.

„Danni Büchner ist ein Reality-Star und eine starke Frau und Mutter, die für ihre Familie alles tut. Gerade letztere Seite ihrer Persönlichkeit wurde bisher nicht ausreichend gezeigt. Das holen wir nun nach und begleiten das bewegende und turbulente Leben von Danni und ihren Kindern auf Mallorca. Es ist schön, dass sie künftig bei RTLZWEI zu sehen sein wird“, erklärt Malte Kruber, Programmdirektor Entertainment RTLZWEI.