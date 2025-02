Nach Dschungelcamp-Exit: Erste Worte von Nina Bott

Am zehnten Tag muss der dritte Promi das Dschungelcamp verlassen. Die Zuschauer haben entschieden: Nina Bott ist ab sofort nicht mehr mit dabei. Von Trauer ist jedoch keine Spur – die Schauspielerin zeigte sich nach ihrem Exit überglücklich.

Nachdem am Freitag und am Samstag bereits Jürgen Hingsen und Yeliz Koc das Dschungelcamp verlassen mussten, war jetzt auch für Nina Bott die Reise vorbei. Die Zuschauer wollten die ehemalige „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Darstellerin nicht mehr bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ sehen und erhielt die wenigsten Anrufe.

Während Yeliz Koc nach ihrem Exit am Boden zerstört war, zeigte sich bei Nina Bott ein anderes Bild. Denn die Schauspielerin war froh, das Dschungelcamp verlassen zu dürfen.

„Ich bin froh, dass ich eine tolle Zeit hier hatte. Aber jetzt dachte ich, das ist nicht meine Welt. Ich freue mich, dass jetzt so weiterzuverfolgen“, erklärte Nina Bott in ihrem ersten Interview nach ihrem Exit in „Die Stunde danach“. Damit meinte sie nicht die Sendung an sich, sondern einige Mitcamper.

Dann stellt sie auch klar: „Ich bin so aufgeregt wie noch nie in meinem Leben. Ich hatte heute Nacht aber einen Punkt und habe mich gefragt, ob ich das nötig habe, mich so respektlos behandeln zu lassen“, so der Ex-GZSZ-Star. Damit spielt die Schauspielerin auf einen Streit mit Jörg Dahlmann an. Dieser hatte mit einem Spruch zu Donald Trump für Zündstoff gesorgt. Er meinte, dass der US-Präsident zwar nicht sein Fall ist, aber die „Fight, Fight, Fight!“-Durchhalteparole nach dem Attentat habe er „sensationell“ gefunden. Nina Bott wollte damit nichts zu tun haben: „Wie kannst du da hier so feiern? Meine Kinder gucken zu.“

Nina Bott: „Man hat gesehen, dass es hier mit einer Person schwierig war“

Und dann meint sie nach ihrem Dschungelcamp-Exit noch: „Ich möchte hier gar keine Namen nennen. Aber man hat gesehen, dass es hier mit einer Person schwierig war. Ich habe das Gespräch gesucht, aber es wurde abgeblockt. Die Verabschiedung war aber okay, aber es gab hier Dinge, von denen ich mich ganz klar distanzieren will.“

Edith Stehfest hat die zweitwenigsten Anrufe bekommen. Moderatorin Angela Finger-Erben wollte wissen, was Nina Bott von Edith Stehfest hält: „Edith ist eine kindliche Kaiserin. Sie kämpft hier sehr, weil sie von allen nicht so geliebt wird.“