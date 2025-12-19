Nach Bürgergeld-Abschaffung: Wie geht es bei „Hartz und herzlich“ weiter? RTLZWEI meldet sich zu Wort

Das Bürgergeld in Deutschland wird abgeschafft. Stattdessen soll nun die neue Grundsicherung kommen. Haben diese Änderungen jetzt Einfluss auf die Sozialdoku „Hartz und herzlich“? RTLZWEI hat sich in einem Statement zu Wort gemeldet.

In der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ dreht sich alles ums Bürgergeld. Denn die meisten Protagonisten beziehen Leistungen vom Staat und gehen keiner Arbeit nach. Nun wird das Bürgergeld abgeschafft. Die Politik hat entschieden, dass die neue Grundsicherung kommt – das soll mehr Menschen dazu bewegen, arbeiten zu gehen und den Druck auf nicht kooperative Bürgergeld-Empfänger erhöhen. Das würde vor allem Pascal aus „Hartz und herzlich“ hart treffen, welcher jegliche Arbeit verweigert.

„Eine Namensänderung des Formates ist nicht geplant“

Das Bürgergeld ist nun bald Geschichte – auf die TV-Sendung „Hartz und herzlich“ habe das jedoch keinen Einfluss. „Die verwendeten Begrifflichkeiten richten sich nach der jeweiligen Gesetzeslage zum Drehzeitpunk. Eine Namensänderung des Formates ist nicht geplant“, erklärt ein Sendersprecher gegenüber KUKKSI.

Auch beim Wechsel von Hartz-IV zu Bürgergeld gab es bei „Hartz und herzlich“ keine Änderung. RTLZWEI hat sich gegen eine Namensänderung des Sendetitels entschieden – und genauso verfährt der Sender auch bei der neuen Grundsicherung. Bei „Hartz und herzlich“ wird sich für die Zuschauer also nichts ändern. Bis auf die Tatsache, dass die Protagonisten eben künftig die Grundsicherung erhalten und kein Bürgergeld mehr.

Zwei Sonderausgaben zum Jubiläum von „Hartz und herzlich“

RTLZWEI feiert im kommenden Jahr ein großes Jubiläum. Denn „Hartz und herzlich“ wird zehn Jahre alt – und dazu soll es zwei Sonderausgaben in der Primetime geben. Die erste Folge von „Hartz und herzlich“ wurde am 20. Februar 2016 bei RTLZWEI ausgestrahlt. Seitdem gewährt die Sozialdoku einen authentischen Einblick in das Leben von Menschen, die in Armut leben – über Monate und Jahre hinweg.

Insgesamt wurden mehr als 700 Folgen produziert, die zusammen über 37.000 Sendeminuten umfassen. In zwei Primetime-Sonderausgaben am 6. und 13. Januar 2026 treffen erstmals Mitwirkende aus verschiedenen Städten zusammen. Dabei kommt es zu berührenden, lustigen, manchmal auch tiefgründigen Begegnungen.