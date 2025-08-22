Nach 10 Jahren: Frank Buschmann steigt bei „Ninja Warrior Germany“ aus

Bei RTL steht die zehnte Staffel von „Ninja Warrior Germany“ in den Startlöchern. Für Frank Buschmann wird es die letzte sein. Denn der Kult-Kommentator steigt aus der Erfolgsshow aus.

Ein Jubiläum voller Höchstleistungen: RTL feiert 2025 „10 Jahre Ninja Warrior Germany“ – und zum vorerst letzten Mal mit dem bewährten Moderations-Trio Frank „Buschi“ Buschmann, Jan Köppen und Laura Wontorra. Die 10. Staffel markiert nicht nur ein rundes Jubiläum, sondern auch einen emotionalen Wendepunkt: Nach dieser Staffel verabschiedet sich Buschi von der Ninja-Warrior-Familie, um sich intensiver seinen vielen weiteren Projekten widmen zu können.

„Zuletzt habe ich aber eine Form von Müdigkeit gespürt“

Frank Buschmann: „Die zehnte Staffel wird tatsächlich meine letzte sein! Ich habe lange darüber nachgedacht, bin dann zu dem Schluss gekommen, dass es für mich persönlich die richtige Entscheidung ist. Ich hatte in meinem Leben immer ein Gespür dafür, wann ich etwas Anderes/Neues machen möchte. 10 Staffeln habe ich die Show, die ich immer auch als mein Baby empfunden habe, voller Leidenschaft begleitet. Zuletzt habe ich aber eine Form von Müdigkeit gespürt, die meiner Vorstellung, so ein Format zu begleiten, nicht gerecht wird. Irgendwann ist es einfach Zeit, neue Reize zu setzen. Das werde ich machen. ‚Ninja Warrior‘ wird weiterleben und ich wünsche der gesamten Crew mindestens 10 weitere Staffeln. Keine TV-Produktion, an der ich beteiligt war, ist von allen Beteiligten mit so viel Hingabe und Liebe gemacht worden. Das wird sicher so bleiben. Ich höre nicht im TV auf, ich werde einfach andere Dinge machen, so wie ich das im Job immer gemacht habe. Lassen wir uns überraschen!“

Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland: „Frank Buschi Buschmann hat ‚Ninja Warrior Germany‘ mit seiner sportlichen Expertise, seiner Authentizität und seinen mitreißenden Kommentaren über 10 Staffeln hinweg maßgeblich geprägt. Dafür danken wir ihm von ganzem Herzen. Und auch, wenn Buschi den Parcours nun verlässt, bleibt sein Spirit für immer Teil unserer Ninja-Familie, während wir die Erfolgsgeschichte dieses einzigartigen Formats mit glühender Leidenschaft weiterschreiben.“

International im Spitzenfeld: Nach Japan (42 Staffeln seit 1997) und den USA (17 Staffeln seit 2009) ist Deutschland erst das dritte Land weltweit, das die Marke von 10 Staffeln „Ninja Warrior“ erreicht – ein Meilenstein, der mit besonderen Highlights gefeiert wird.

Zum Jubiläum dürfen sich Zuschauer in jeder der sieben Vorrunden auf witzige und ungewöhnliche Überraschungen für Buschi freuen. Zudem kehren viele Athleten vergangener Staffeln zurück, darunter auch Fan-Favoriten, die seit Jahren nicht mehr am Start waren. Ein weiteres Highlight: Klassiker-Hindernisse aus den frühen Staffeln feiern ihr Comeback und stellen die Athleten erneut auf die Probe.

„Ninja Warrior Germany“ läuft ab dem 19. September 2025 bei RTL und ist eine Woche vorab bei RTL+ abrufbar.