„Mit eigenem Firmenwagen und Tankkarte“: Hartz und herzlich-Ela sucht einen neuen Job!

Bürgergeld-Empfängerin Ela aus den Mannheimer Benz-Baracken wird seit einiger Zeit von den RTLZWEI-Kameras begleitet. In der Sozialdoku „Hartz und herzlich“ sucht die Protagonistin einen neuen Job.

Ela und Beate sind gut befreundet. Beide haben jedoch ihren Minijob bei einer Reinigungsfirma verloren. Damit wollten sie ihre Leistungen beim Jobcenter aufstocken – viel blieb davon jedoch nicht übrig. „Am Ende dürfen wir 184 Euro behalten. Der Rest wird an das Bürgergeld angerechnet“, sagt Beate bei „Hartz und herzlich“.

Ela ist wütend: „Wir gehen ja dafür arbeiten. So wie jeder andere auch. Wenn du am Ende des Monats deine Lohnabrechnung bekommst und siehst, was du eigentlich verdient hast. […] Da braucht sich das Jobcenter nicht wundern, wenn wir sagen ‚Nein, wir gehen nicht arbeiten und bleiben daheim.‘ Wofür soll ich denn arbeiten gehen, wenn ich es am Ende abgezogen kriege?“

Ela und Beate wurden fristlos gekündigt

Dann wurden die beiden aufgrund eines Vorfalls fristlos gekündigt. „Ich bin raus. Da war ein Vorfall, da ist morgens um 9 Uhr eine Schulklasse gekommen – normalerweise gehe ich um 9 Uhr morgens rein zum Putzen, aber jetzt waren die schon vor der Tür gestanden und es war noch nicht geputzt“, so Ela. Die Chefin hat das Arbeitsverhältnis daraufhin gekündigt.

Ela: „Da bekommst du deinen eigenen Firmenwagen“

Aufgeben ist für Ela jedoch keine Option und sucht weiter nach Jobs. Und die haben es in sich! „Bei Facebook waren zwei oder drei Firmen, die suchen. Da bekommst du deinen eigenen Firmenwagen, deine eigene Tankkarte. Da hast du dann eigene Objekte und bis quasi dein eigener Herr“, sagt die Mannheimerin.

Zwar gab es auf ihre Bewerbungen noch keine Rückmeldungen – jedoch blickt Ela trotz des Rückschlags optimistisch in die Zukunft, dass sie bald wieder einen neuen Job haben wird. Denn sie will sich etwas zum Bürgergeld dazuverdienen – auch, wenn das Jobcenter einiges von Lohn abziehen wird.

