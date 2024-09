Mit 81 Jahren! DSDS-Kandidat Manfred Burckard rührt Beatrice Egli zu Tränen

In der neuen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ gibt es keine Altersgrenze mehr. Manfred Burckard ist mit seinen 81 Jahren einer der ältesten Kandidaten der Staffel – und rührt Jurorin Beatrice Egli zu Tränen.

Beatrice Egli, Loredana, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen suchen in der neuen DSDS-Staffel nach dem neuen Superstar. Erstmals fällt die Altersgrenze in der RTL-Show weg. In der neuen Folge kommt ein Mann, den die Jury nicht so schnell vergessen wird. Manfred Burckard, welcher auch „Manny“ genannt wird, will mit seinen 81 Jahren vor der Jury punkten – und rührt dann sogar Beatrice Egli sogar zu Tränen.

Zusammen mit seiner geliebten Frau Anneliese tritt der Musikliebhaber in seiner Heimat als das „Pan-Duo“ auf. Mit Mannys Gitarrenbegleitung singen sie alte Lieder, sind sehr gefragt und das ganze Jahr über gebucht – sogar im Ausland! „Wir haben 300 Lieder und mittlerweile kennt uns jedes Altersheim“, sagt Manny.

Den Recall-Zettel will Manfred Burckard unbedingt haben. „Ich bin schmerzfrei! Ich bin ‘ne Wildsau! Ich bin vorne!“, sagt der 81-Jährige über seine Entertainer-Qualitäten. Über das Wegfallen der Altersgrenze sagt der Krefelder: „Hömma, dat war die beste Idee, die ihr gemacht habt!“

Der fehlenden Altersgrenze bei DSDS sei Dank, will Manny nun auch die Jury von seiner jahrzehntelangen Auftritts-Erfahrung überzeugen und beim Casting abliefern. Und dann ist sein Song von Elton John auch noch der Song, der Pietro Lombardi damals ins DSDS-Finale brachte. Ein gutes Omen?

„Schon hart, wenn ein 81-Jähriger besser die Töne trifft, als jeder andere“

„Schon hart, wenn ein 81-Jähriger besser die Töne trifft, als jeder andere“, bemerkt Dieter Bohlen gegenüber Pietro Lombardi. Nach seiner Performance bekommt er Lob von der Jury. Besonders beeindruckt ist Beatrice Egli. „Du hast mich voll erwischt!“, sagt die Jurorin. Weiter sagt sie: „Ich bin tatsächlich komplett emotional berührt. Weil, ich find’ das so schön, wenn jemand wie du vielen alten Menschen Mut macht. Und ich hab das Gefühl, genau das ist es, was die Menschen brauchen, weil … es ist Mut. Und ich sehe gerade so ein bisschen meinen Opa in dir. Es ist total schön, das zu sehen!“ Alle Juroren sind hin und weg – Manfred Burckard hat es in die nächste Runde geschafft.

RTL zeigt DSDS am Samstag um 20:15 Uhr. Die Folge ist vorab bei RTL+ abrufbar.