Mirja du Mont zieht mit Angststörung ins Dschungelcamp

Mirja du Mont leidet an einer Angststörung. Dennoch zieht die Schauspielerin ins Dschungelcamp und will sich der Herausforderung vor Millionen Zuschauern stellen.

Ab dem 23. Januar 2026 kämpfen 12 Stars bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ um die Dschungelkrone. Zum Cast der diesjährigen Staffel gehört auch Mirja du Mont. Für die Schauspielerin ist die TV-Show eine besondere Herausforderung.

„Seit 2018 leide ich unter einer Panik- und Angststörung“

„Seit 2018 leide ich unter einer Panik- und Angststörung“, erzählt der ehemalige Soap-Star in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung. „Weil ich zwei Jahre Schwindel hatte und mein Gehör rechts fast ausgefallen ist“, so Mirja du Mont weiter. Diese Erfahrung habe ihr Leben geprägt und den Alltag komplett auf den Kopf gestellt.

Sie spricht offen über die schlimmste Zeit in ihrem Leben. Sie konnte weder Auto- oder S-Bahn fahren, auch der Gang zum Supermarkt gestaltete sich schwierig. Dank einer Therapie gehe es der Schauspielerin heute wieder besser.

Darum nimmt Mirja du Mont im Dschungelcamp teil

In dem Interview verrät Mirja du Mont auch, weshalb sie bei IBES teilnimmt – in dem Format ist das ehemalige „Playboy“-Model nicht nur auf die Dschungelkrone aus, sondern will sich ihrer Krankheit stellen: „Ich hoffe, dass ich ein Mutmacher bin, wenn ich nicht gleich an Tag eins aufgebe, sodass Menschen, die unter der gleichen Krankheit leiden, sagen: Vielleicht komme ich auch noch mal an so einen Punkt, dass wir denken, es geht doch noch weiter und wir sind nicht zu Hause gefangen.“

Der „Unter uns“-Star will die Zuschauer ermutigen und zeigen, dass es auch nach einem Tiefpunkt weitergehen kann. Vor der Teilnahme im Dschungelcamp müssen sich alle Kandidaten medizinischen und psychologischen Untersuchungen unterziehen. „Damit stellen wir bei Bedarf auch während der Staffel sicher, dass die Stars in jeder Hinsicht fit genug für den Dschungel sind. Ein Arzt und ein Psychologe sind zudem rund um die Uhr in unmittelbarer Nähe des Camps und bei Bedarf jederzeit verfügbar“, sagt ein RTL-Sprecher in der „Bild“. Für Mirja du Mont ist es übrigens nicht die erste Realityshow. Die Schauspielerin nahm bereits in dem Format „Die Verräter“ teil.

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 23. Januar 2026 täglich live.