Mike Heiter und Kim Virginia: Gibt es doch ein Liebes-Comeback im Dschungelcamp?

Das Lagerfeuer im Dschungelcamp ist noch nicht entzündet. Schon jetzt brodelt die Gerüchteküche um Mike Heiter und Kim Virginia. Gibt es in Down Under doch ein Liebes-Comeback?

Zwischen Mike Heiter und Ex-Flamme Kim Virginia sprühten bei „Are you the One? – Reality Stars in Love“ ordentlich die Funken. Im Dschungelcamp treffen die beiden wieder aufeinander, welche seit längerem wohl keinen Kontakt mehr haben. Dass sich daraus nochal die große Liebe entwickelt, hält zwar Mike Heiter für ausgeschlossen – gegen etwas Zweisamkeit habe er jedoch nichts.

Kim Virginia: „Die Anziehung ist immer noch da“

Mike Heiter hat ein Techtelmechtel bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ nicht ausgeschlossen. Ein Liebes-Comeback kann er sich dagegen nur schwer vorstellen. „Ich mag sie als Mensch, aber ich weiß nicht … beziehungstechnisch wird das nicht funktionieren“, meint Mike Heiter. Kim Virginia scheint das etwas anders zu sehen: „Die Anziehung ist immer noch da.“ Ob sich zwischen den beiden doch wieder mehr entwickeln könnte und gibt es eine Romanze in der diesjährigen Staffel vom Dschungelcamp?

Ob es tatsächlich ein Liebes-Comeback gibt, bleibt abzuwarten. Mike Heiter hat sich jedoch sehr umfangreich auf das Dschungel-Abenteuer vorbereitet – vor allem, was sein Look angeht. „Man muss sich ja selbst immer am meisten lieben und deswegen ist das Aussehen wichtig“, meint er bei RTL. Auf sein Training will der 31-Jährige im Dschungel aber verzichten: „Man hat ja auch wenig Essen. Das heißt, man hat wenig Energie und die sollte man nicht noch mit irgendwelchem Training verbraten.“

Mike Heiter hat bereits Dschungel-Erfahrung – und zwar als Begleitperson. Er hatte seine Ex-Freundin Elena Miras sowie seinen Kumpel Gigi Birofio unterstützt. Er hat sich den ein oder anderen Tipp geholt: „Elena hat mir gesagt: Auf jeden Fall ein Kissen mitnehmen.“ Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und RTL+ ab dem 19. Januar 2024.