Michael Wendler: Ist das Penisbild wirklich echt?

Dieses Bild sorgte für Verwirrung bei den Usern! Im Januar kursierte ein angeblicher Penis-Schnappschuss von Michael Wendler im Netz. Der Sänger hat nun aufgeklärt, was wirklich hinter dem Foto steckt.

Oliver Pocher und Michael Wendler traten im großen Show-Duell bei RTL gegeneinander an. Dort mussten die beiden Rivalen in mehreren Spielen gegeneinander antreten. Doch nicht nur die Duelle selbst standen im Mittelpunkt, sondern es wurden auch pikante Geheimnisse gelüftet.

Penis-Bild kursierte im Netz

Mit einem Schnappschuss posierte Michael Wendler angeblich „unten ohne“ im Netz. Darauf sah man angeblich seinen Penis – aber ist das Bild wirklich echt? Der Sänger sorgt nun endlich für Klarheit. „Also, der obere Teil schon, der untere Teil nicht“, stellt Michael Wendler in „Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!“ weiter klar. Es handelt sich dabei also um einen Fake – offenbar hat da jemand mit Photoshop nachgeholfen. Seine Mama Christine Tiggemann fand das Bild ziemlich peinlich, wie sie bereits gestand.

Darum verzichtete Michael Wendler auf eine Anzeige

Das ist nicht das einzige, was in der Sendung gelüftet. Michael Wendler hat Oliver Pocher damals bei Instagram mit einer Anzeige gedroht – in der Live-Show erklärt der Sänger, dass er darauf aber doch verzichtete hat. „Ich war ja kurz davor, ihn anzuzeigen, aber dann hat er etwas gemacht, das hat mir gefallen. Er hat ein paar Sachen, die unter die Gürtellinie gingen, von seinem Instagram-Account gelöscht“, erklärte der Sänger.