Micaela Schäfer zum Dschungelcamp-Cast: Diese Kandidatin wird für viel Drama sorgen

Bei GNTM fing alles an, aber erst durch das Dschungelcamp ist Micaela Schäfer berühmt geworden und es war für sie das Sprungbrett. Im Interview mit KUKKSI verrät die Nacktschnecke, was sie vom diesjährigen Dschungel-Cast hält.

Nach dem Dschungelcamp war Micaela Schäfer (42) in zahlreichen Formaten zu sehen. Das Erotikmodel weiß genau, wie Reality-TV funktioniert und wie man für Aufsehen sorgt – so bleibt man im Gespräch. Im vergangenen Jahr kam die Nacktschnecke mit einem Affen zur Dschungelparty von Julian F.M. Stoeckel (38) und sorgte damit für Gesprächsstoff. Micaela Schäfer hat für uns den Dschungel-Cast gecheckt und zeigt sich begeistert.

„Ich finde den Cast im Dschungelcamp phänomenal. Es ist ein bunter Mix aus berühmten Ex-Frauen, Reality-Sternchen, Schauspielern und Skandal-Nudeln. RTL hat es wieder geschafft, einen perfekten Cast hinzubekommen. Das ist wie auf einem Parkplatz. Man findet einen Trabi, einen Volkswagen, bis hin zu einem Ferrari, Porsche oder Mercedes – einige mit Gebrauchsspuren, andere sind Neuwagen. Ich bin begeistert und freue mich wahnsinnig auf diese Staffel“, sagt Micaela Schäfer im exklusiven Interview mit KUKKSI.

„Ich hoffe, dass er den Mut hat, im Dschungelcamp klare Antworten zu finden“

Micaela Schäfer ist vor allem auf Gil Ofarim gespannt und erklärt dafür auch den Grund: „Ich habe zu niemandem einen besonderen Bezug. Ich freue mich wahrscheinlich am meisten auf Gil Ofarim. Nicht aus dem Grund, weil ich ihn toll finde – sondern deshalb, weil ich wie viele Millionen andere Zuschauer wissen will, was damals wirklich vorgefallen ist und wie die Geschichte war. Und was ihn dazu getrieben hat, so zu handeln. Ich hoffe, dass er den Mut hat, im Dschungelcamp klare Antworten zu finden und auspacken wird.“

Dass einige Zuschauer aufgrund der Teilnahme von Gil Ofarim zum Boykott der Show aufgerufen haben, kann Micaela Schäfer nicht nachvollziehen. Denn in der Vergangenheit sorgten immer wieder Skandal-Kandidaten für Gesprächsstoff – und diese gehören zu Reality-Formaten einfach dazu: „Es wäre nicht das erste Mal, dass so jemand in einem Reality-Format teilnimmt. Da denke ich beispielsweise an Ingrid van Bergen, die ihren Ehemann erschossen hat. Letztendlich ist ein Reality-Format dafür bekannt, dass daran auch polarisierende Persönlichkeiten dabei sind. Es ist auch nicht gesagt, dass ihm die Zuschauer verzeihen werden. Ich glaube, er hat von Anfang an einen schlechten Start. Und auch wenn er das erklärt oder sich einsichtig zeigt, heißt das nicht, dass er bei allen Zuschauern sofort beliebt ist. Deshalb halte ich die Kritik für nicht gerechtfertigt.“

Auch die Geschichte von zwei anderen Kandidatinnen findet Micaela Schäfer interessant. „Ich freue mich auch darauf, dass Samira und Eva aufeinandertreffen. Denn bei den beiden gab es einen Fremdgeh-Skandal mit Serkan. Auch diese Geschichte wird für viel Gesprächsstoff sorgen. Ich bin zudem gespannt, wie sich die Seriösen unter den Dschungelcampern verhalten, wie beispielsweise Mirja du Mont, Hardy Krüger jr. oder Simone Ballack. Es wird spannend, wie die mit den Skandal-Nudeln oder Reality-Stars klarkommen“, so die Nacktschnecke zu KUKKSI.

Micaela Schäfer glaubt, dass vor allem eine Kandidatin für Drama sorgen wird: „Für das meiste Drama werden die Kandidaten sorgen, die am Aufstieg sind. Denn sie müssen sich beweisen und Gas geben. Das Dschungelcamp ist das erfolgreichste Reality-Format und entscheidet über Karrieren. Die Reality-Stars stehen ja noch am Anfang ihrer Karriere und wollen das Ding rocken. Und sie werden natürlich weniger Geld bekommen im Gegensatz zu Gil Ofarim, Hardy Krüger jr., Simone Ballack oder Mirja du Mont. Deswegen glaube ich, dass Ariel für viel Drama sorgen wird. Ich kenne sie und war mit ihr bei ‚The 50‘. Ich mag sie sehr, aber sie ist auch eine kleine Drama-Queen. Genau das braucht aber der Dschungel. Oft überraschen die, von denen man es gar nicht erwartet hätte.“