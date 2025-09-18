„Menschlich das Allerletzte!“: Hanka Rackwitz spricht über den „Sommerhaus“-Knall

Hanka Rackwitz wollte sich im „Sommerhaus der Stars“ von ihrer besten Seite zeigen und mit ihrem Partner Pierre eine schöne Zeit erleben. Doch dann kam es in der Show plötzlich zu einem Eklat – das Paar hat die Sendung daraufhin freiwillig verlassen. Nun spricht die TV-Maklerin über den „Sommerhaus“-Knall.

Die Promi-WG wurde für die 56-Jährige zum Albtraum. In der zweiten Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ sind Hanka Rackwitz die Sicherungen durchgebrannt und legte sich mit den anderen Kandidaten heftig an. Daraufhin warf sie freiwillig das Handtuch und beendete das TV-Abenteuer.

Jennifer Degenhart warf der TV-Maklerin zuvor vor, die Bewohner zu betätscheln. Diese Aussage brachte das Fass bei Hanka Rackwitz zum Überlaufen. Die Dreharbeiten liegen einige Monate zurück – heute bereut die 56-Jährige, dass sie sich in der Realityshow nicht mehr unter Kontrolle hatte. Zuvor wurde sie zudem von Tommy Pedroni als „crazy“ bezeichnet.

Hanka Rackwitz bereut „Sommerhaus“-Ausstieg

„Ich wünschte, ich hätte es anders gemacht“, gesteht Hanka Rackwitz in einem Interview mit RTL. Sie hätte ruhig reagieren sollen – stattdessen ist sie im „Sommerhaus der Stars“ an die Decke gegangen. Sie habe sich „von einer ganz schwachen Seite gezeigt“, gab sie schließlich zu. Die Teilnahme am „Sommerhaus der Stars“ bereut sie aber dennoch nicht: „Ich fand das schon cool!“

Mit den anderen Kandidaten geht Hanka Rackwitz dennoch hart ins Gericht. „Es ist meine größte Errungenschaft, dass ich wieder Menschen berühren kann, jemanden, der weint, in den Arm nehmen kann oder wenn jemand lacht, ich nicht Angst vor dem Speichel habe und mitlachen kann. Ich kann endlich wieder Emotionen zeigen – und die benutzen das. Das ist so verletzend und ist menschlich das Allerletzte in meinen Augen. Da kommt der Dämon – den habe ich da nicht im Griff“, so Hanka Rackwitz.

RTL zeigt „Das Sommerhaus der Stars“ immer dienstags und mittwochs. Die Folgen sind vorab bei RTL+ abrufbar.