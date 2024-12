„Mein Konto weint“: Bürgergeld-Empfängerin aus „Hartz und herzlich“ verprasst Geld für Videospiele

Bürgergeld-Empfängerin Nicole und ihre Mutter Brigitte wohnen in Rostock-Evershagen. Das Mutter-Tochter-Gespann hat eine Leidenschaft – und zwar Videospiele. Dafür geht beinahe das gesamte Bürgergeld drauf.

Die meisten Protagonisten aus „Hartz und herzlich“ beziehen Bürgergeld und haben monatlich kaum finanzielle Mittel zur Verfügung. Sie leben meist in Plattenbauten in Brennpunkten wie Rostock, Mannheim oder Trier. Trotz finanzieller Probleme leben einige Bürgergeld-Empfänger über ihre Verhältnisse.

Bürgergeld-Empfängerin verprasst ihr ganzes Geld für Videospiele

Nicole und ihre Mutter Brigitte lassen sich von einem Kamerateam für die RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ begleiten. Sowohl die 23-Jährige als auch ihre Mutter zocken für ihr Leben gerne. Und dafür geht auch ziemlich viel Geld drauf – und das, obwohl die beiden Bürgergeld beziehen.

Nicole stockt ihr Bürgergeld mit einem Reinigungsjob auf. Jeden Monat muss sie genau auf ihr Geld achten – nur bei ihrem Hobby nimmt sie es nicht so genau. Denn die Protagonistin aus „Hartz und herzlich“ gibt ein halbes Vermögen für Videospiele aus, wie das Portal derwesten schreibt. „Bei einem Spiel kann man sein Geld für Waffen-Skins ausgeben“, sagt die 23-Jährige in der RTLZWEI-Sozialdoku.

„Mein Konto weint monatlich, wenn neue Skins rauskommen“

„Ich habe natürlich schon viel zu viel ausgegeben. Mein Konto weint monatlich, wenn neue Skins rauskommen. Letztens kamen solche Skins raus, die so animiert waren, dass da süße kleine Tierchen rauskommen“, schwärmt die Tochter von Brigitte. Die Leidenschaft fürs Zocken treibt Nicole finanziell in den Ruin – das nimmt sie jedoch in Kauf.

Nicole rechnet dann genau vor, wie sie viel sie genau bisher für ihr Hobby ausgibt: „Mein Konto im Spiel sagt schon so 1.800 Euro. Viel zu viel. Ich versuche mich ja zusammenzureißen. Ich spiele das jetzt seit fast zwei Jahren. Geld habe ich super unter Kontrolle… nicht!“ Autsch! Doch etwas ändern daran will Nicole nicht – ihre Leidenschaft will sie um keinen Preis aufgeben.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 18.05 Uhr.