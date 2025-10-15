MDR stellt „Die Schlagerhitparade“ mit Christin Stark ein

Schlager-Fans müssen künftig auf die „Schlagerhitparade“ im MDR verzichten. Der Sender will das Format zum Jahresende einstellen. Sängerin Christin Stark hatte erst 2023 die Moderation von Bernhard Brink übernommen.

Unter dem Titel „Die Schlagerhitparade“ hat der MDR eine Nachfolgesendung zum Format „Die Schlager des Monats“ an den Start geschickt. Sängerin Christin Stark hatte die Neuauflage präsentiert – doch aus Quotensicht lief die Sendung alles andere als erfolgreich. Aus dem Grund hat sich der MDR entschieden, die Sendung endgültig einzustellen.

„Wie alle modernen Medienhäuser entwickelt auch der MDR sein publizistisches Angebotsportfolio kontinuierlich im Sinne des Publikums weiter“, teilte der öffentlich-rechtliche Sender gegenüber dem Portal Schlager.de mit. „Denn die Interessen und Bedürfnisse in der Mediennutzung verändern sich rasant, bekanntermaßen steigt die Nutzung digitaler Formate stetig. Darauf hat sich natürlich auch der MDR mit seinen Produktionen eingestellt“, heißt es in dem Statement weiter.

Die Entscheidung ist dem Sender offenbar nicht leicht gefallen: „Wir können verstehen, dass es einige Zuschauerinnen und Zuschauer oder Hörerinnen und Hörer traurig macht, wenn liebgewonnene Fernseh- oder Hörfunkformate nicht mehr fortgeführt werden. Wir hoffen jedoch, dass wir diese Menschen von anderen Angeboten überzeugen und weiterhin für uns gewinnen können.“

„Natürlich bin ich traurig, dass der MDR dieses ‚Schlager- Kapitel‘ schließt“

Im Jahr 2023 übernahm Schlagersängerin Christin Stark die Moderation und ersetzte damit Bernhard Brink, welcher seit dem Jahr 2018 das Format „Die Schlager des Monats“ präsentierte. Christin Stark teilte laut Schlager.de mit: „Der MDR hat mir vor knapp drei Jahren auch als Moderatorin eine Chance gegeben, das ist nicht selbstverständlich. Für dieses Vertrauen möchte ich mich herzlich bedanken. Ich habe jede Minute unserer gemeinsamen Zusammenarbeit für die ‚Schlager des Monats‘ bzw. der ‚Schlagerhitparade‘ geliebt. Es war eine wunderbare Erfahrung für mich. Natürlich bin ich traurig, dass der MDR dieses ‚Schlager- Kapitel‘ schließt. Ich schaue aber auf eine unglaublich schöne und erfolgreiche Zeit im MDR mit fantastischen Quoten zurück.“

Christin Stark veröffentlichte kürzlich ihr Album „Lichtspiel“ und soll dem MDR auch nach dem Ende der „Schlagerhitparade“ erhalten bleiben. Im kommenden Jahr wird die Sängerin beispielsweise mit Peter Imhof das „MDR Frühlingserwachen“ präsentieren.