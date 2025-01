Dschungelcamp-Verbot! RTL knallhart bei Schmusehase von Maurice Dziwak

Jeder Promi darf ins Dschungelcamp zwei Luxusgegenstände mitnehmen. Der ein oder andere Gegenstand war nicht geeignet und RTL musste eingreifen. Doch nun gibt es auch ein Drama um ein Hasenkuscheltier von Maurice Dziwak.

„Meine zwei Luxusartikel sind zum einen ein Kissen, auf dem die wichtigsten Menschen in meinem Leben drauf sind: meine Mama, mein Papa, meine Frau und mein kleiner Schatz. Und dann habe ich noch den Stoffhasen dabei, mit dem mein Schatz das erste Mal gekuschelt hat – das hat er von mir bekommen“, sagte Maurice Dziwak im Interview mit RTL.

Das Plüschtier sollte an seinen gerade geborenen Sohn erinnern. „Den Hasen habe ich damals meinem Sohn zur Geburt geschenkt. […] Er erinnert mich an den Moment, als ich zum ersten Mal den Herzschlag meines Sohnes gehört habe. Ich gehe für meinen Sohn und meine Familie ins Camp – der Hase soll mich daran erinnern, warum ich das tue“, sagt der Reality-Star in der Bild.

RTL muss den Hasen von Maurice Dziwak modifizieren

Doch das süße Kuscheltier mit langen Ohren sorgt nun für Zündstoff. Denn RTL muss den Hasen modifizieren! Der Sender zieht bei dem Hasen den Stecker, denn dieser beinhaltet Batterien – und diese sind im Dschungelcamp einfach nicht erlaubt. „Medizinisch nicht notwendiges, technisches Equipment ist im Camp nicht erlaubt, und Batterien zählen dazu“, sagt ein Sendersprecher.

Den Hasen darf Maurice Dziwak zwar mitnehmen – jedoch muss dieser nun ohne einen Herzschlag auskommen. Vor wenigen Tagen hat sich Maurice Dziwak von seiner Liebsten Leandra verabschiedet. „Leandra, du bist meine Luft zum Atmen und ich freue mich so unfassbar auf die Zukunft – das kannst du dir nicht vorstellen“, schrieb er in einer Liebeserklärung bei Instagram. Immerhin das Kuschelkissen bleibt dem 26-Jährigen im Dschungelcamp erhalten. Darauf sind Mama, Papa und seine Freundin Leandra mit dem gemeinsamen Baby zu sehen.

RTL zeigt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 24. Januar 2025 täglich live.