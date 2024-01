Matthias Mangiapane: Das ist sein Dschungelcamp-Favorit!

Im Jahr 2018 nahm Matthias Mangiapane bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teil. Der Reality-Star hat sich beim Public Viewing von Julian F.M. Stoeckel zum Dschungel-Auftakt blicken lassen. Die bekannte Persönlichkeit hat jetzt verraten, wer sein Favorit auf die Dschungelkrone ist.

12 Stars wagen das Dschungel-Abenteuer: An diesem Freitag begann die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bei RTL. Matthias Mangiapane kennt die Show genau. Denn er selbst nahm 2018 an dem Format teil und verfolgt die derzeitige Staffel natürlich auch.

Matthias Mangiapane findet den Dschungel-Cast vielversprechend

Matthias Mangiapane hat jetzt ausgeplaudert, was er von den Kandidaten der diesjährigen Staffel hält. „Ich finde den aktuellen Cast unglaublich vielversprechend. Ich hoffe, dass uns die Kandidaten nicht enttäuschen und die Mädels sowie die Jungs richtig Vollgas geben werden“, sagt er beim Public Viewing von Julian F.M. Stoeckel im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Das ist sein Favorit auf die Dschungelkrone

Der TV-Star hat einen ganz klaren Favoriten. „Reality-Stars oder Influencer gehen oft mit einem Schlachtplan ins Dschungelcamp. Deshalb glaube ich, dass diejenigen, welche ohne einen Schlachtplan reingehen, das Zeug zur Dschungelkrone haben. Lucy beispielsweise sagt das, was sie denkt. Ich hoffe und wünsche es mir auch, dass sie die Staffel gewinnt. Sie ist mein ganz klarer Favorit“, erklärt Matthias Mangiapane.

Matthias Mangiapane: „Wir hatten noch keinen Sex im Dschungelcamp“

Ein großes Thema war die vergangenen Tage auch, ob es ein Liebes-Comeback zwischen Mike Heiter und Kim Virgina Hartung im Dschungelcamp geben könnte. „Ich würde es begrüßen. Denn wir hatten noch keinen Sex im Dschungelcamp. Let’s go“, so Matthias Mangiapane. Das Dschungelcamp feiert sein 20-jähriges Jubiläum. Der Entertainer hat verraten, was sein größter Dschungel-Moment war: „Der größte Dschungel-Moment war ganz klar der Heiratsantrag meines Mannes, als der Brief reingekommen ist.“ RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 20:15 oder 22:15 Uhr.