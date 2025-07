Martin Braun: Todes-Drama kurz vor „Bachelors“-Teilnahme

In der Kuppelshow „Die Bachelors“ sucht Martin Braun die große Liebe und verteilt die Rosen an die Single-Ladys. Kurz vor seiner Teilnahme an der RTL-Kuppelshow hat der Rosenkavalier gleich zwei geliebte Menschen verloren.

Martin Braun und Kandidatin Lena kommen sich in der siebten Folge von „Die Bachelors“ näher. Die Kandidatin stellt bei einem Einzelgespräch mit dem 35-Jährigen eigentlich eher belanglose Fragen – dafür haben es die Antworten in sich.

Die Brünette will von Martin Braun wissen, was bei ihm auf der berühmten Bucketlist steht. Dann wird der Bachelor plötzlich nachdenklich. „Viel Reisen und viel Sehen von der Welt“, sagt der Rosenkavalier. Und das hat auch einen traurigen Grund! Denn mit dem Satz will er eine wichtige Botschaft vermitteln – und zwar, dass man die Zeit nutzen sollte, die einem bleibt. Denn genau das können zwei Menschen aus seinem Umfeld nämlich nicht mehr.

„Kurz bevor ich hierhin bin, sind zwei Leute verstorben“

„Kurz bevor ich hierhin bin, sind zwei Leute verstorben. Einer bei mir aus dem Büro und einer von meinen Stiefbrüdern ist verstorben an Krebs“, sagt Martin Braun zu Lena. Der Todesfall in der Familie sei nicht überraschend gekommen – dennoch war das für den Rosenkavalier ein traumatisches Erlebnis.

„Wir wussten das schon ein bisschen länger alles. Und dass das jetzt so kurz davor passiert ist … das ist auch so was, das immer so ein bisschen in meinem Hinterkopf hier ist“, so der 35-Jährige. Martin Braun ist es auch wichtig, dass er sowohl positive als auch negative Dinge aus dem Leben mit seiner Herzdame teilen kann. Bei Lena hatte er ein gutes Gefühl: „Ich habe das Gefühl, dass ich mich mehr öffnen kann und auch mehr öffnen will. Damit sie weiß, mit wem sie es zu tun hat und was mir so passiert ist und wie ich vielleicht über gewisse Sachen denke und fühle.“

Lena ist von der Beichte zunächst schockiert – aber gleichzeitig auch froh, dass er so viel Vertrauen hat, um die Geschichte mit ihr zu teilen. „Dass er mich als Person wahrnimmt, der man sich öffnen kann. Es ist auf jeden Fall voll das Kompliment und es ist auf jeden Fall schon mal ein ganz guter Baustein, dass da Vertrauen da ist“, erklärt die Kandidatin.

RTL zeigt die siebte Folge von „Die Bachelors“ am 6. August um 20.15 Uhr. Die Episode ist bereits bei RTL+ verfügbar.