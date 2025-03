Mannheim: Auto rast in Menschenmenge – zwei Tote und 25 Verletzte

Wieder ein Anschlag in Deutschland? In Mannheim ist ein Auto in eine Menschenmenge gerast. Nach Polizeieingaben sei der mutmaßliche Fahrer festgenommen wurden.

Schock in Mannheim: Ein Autofahrer raste auf der Einkaufstraße Planken in der Nähe des Wasserturms in eine Menschenmenge in der Fußgängerzone direkt am Galeria Kaufhof, wie die Bild-Zeitung berichtet. Laut dem Medienbericht gebe es zwei Tote und mindestens 25 Verletzte. Unklar ist bisher, ob es sich um einen Unfall oder Anschlag handelt.

Die Bevölkerung wurde von der Polizei gebeten, die Innenstadt zu meiden. „Im Bereich der Mannheimer Innenstadt läuft aktuell ein groß angelegter Einsatz der Polizei. Die Bevölkerung wird gebeten, den Bereich großräumig zu meiden“, heißt es auf der Plattform X.

Die Uniklinik Mannheim hat sich auf Verletzte vorbereitet. „Verschiebbare Operationen, die noch nicht begonnen hatten, wurden umgehend vom Operationsplan genommen, um zusätzliche Operationskapazitäten zu schaffen“, teilte die Uniklinik in einem Statement mit.