Mangelnde Körperhygiene: Diese Dschungelcamp-Stars rochen laut Jan Köppen am ekligsten

Kurz vor dem Start der neuen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ packt Jan Köppen aus und sorgt für Gesprächsstoff. Der Moderator verriet, welche Dschungelcamper es mit der Körperhygiene nicht so genau nahmen und am ekligsten rochen.

Die Stars im Dschungelcamp leben unter Extrembedingungen – die Körperhygiene sollte dennoch nicht zu kurz kommen. Moderator Jan Köppen (42) hat jedoch in den vergangenen Jahren schon andere Erfahrungen gemacht.

„Es ist abartig, wenn die aus dem Camp kommen“

„Es ist abartig, wenn die aus dem Camp kommen“, verriet Jan Köppen gegenüber „Café Cringe“ auf Youtube. Damit meinte er vor allem Camper, welche die Naturdusche gemieden haben. Es gebe einige Stars, „die waschen sich gar nicht“, so der Moderator. Demnach vermische sich Schweiß mit dem strengen Geruch des Lagerfeuers.

Dann wird Jan Köppen konkret und nennt sogar zwei Namen. „Der Schlimmste war damals Gigi. Aber ich weiß nicht, ob das am Dschungel lag. Der roch sehr intensiv“, erzählt er. Auch Twenty4tim (25) habe nicht nach Rosen geduftet, wie der 42-Jährige offenbart. Seine Aussage verwundert auch die Gastgeberin: „Ich dachte, du sagst keinen Namen. Ich dachte, du bist so professionell“, kommentiert Mirella Precek.

Dass Jan Köppen so konkret wird, sorgt für Gesprächsstoff – aber andere Stars wie Bill Kaulitz (36) und Evelyn Burdecki (37) feiern die Offenheit des Dschungelcamp-Moderators. Weitere User schreiben in den sozialen Netzwerken: „Ich liebe Jan dafür so sehr.“

Die diesjährige Staffel vom Dschungelcamp könnte aber etwas „frischer“ werden. „Wenn es mir zu warm ist, ziehe ich mich einfach ganz aus. Die anderen müssen einfach damit klarkommen“, kündigte Schauspieler Stephen Dürr (51) im RTL-Interview an.

Samira Yavuz (32) vermutet jedoch, dass es mit der Hygiene im Dschungel kompliziert werden könnte und fragte bei Instagram ihre Fans: „Wie hardcore werden wir da stinken?“ Und weiter: „Alle sitzen in einem ein bis zwei Meter Abstand voneinander weg, weil jeder mit seinem eigenen Gestank zu kämpfen hat. Davor habe ich echt Schiss und Respekt“, erklärt sie in „Main Character Mode“.

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 23. Januar 2026 täglich live.