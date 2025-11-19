„Make Love, Fake Love“ 2025: Diese Männer kämpfen um Elena Miras

Diese Single-Frau verdreht Köpfe – und lässt sich selbst nicht mehr verdrehen. Sie ist zurück: stärker, schärfer und selbstbestimmter denn je! In der vierten Staffel von „Make Love, Fake Love“ stellt Elena Miras die Männerwelt auf den ultimativen Prüfstand: Wer meint es ernst – und wer spielt nur mit ihrem Herzen?

Seit ihrem Durchbruch bei Love Island hat sich die 33-Jährige in zahlreichen Formaten durchgebissen und oft triumphiert – nur in der Liebe blieb der Sieg bislang aus. Doch das soll sich ändern. Zwischen Herzklopfen, Heimlichkeiten und echten Gefühlen begibt sich Elena auf ihre bisher ehrlichste Mission: die Suche nach wahrer Liebe – ohne Fake, aber mit jeder Menge Feuer.

Diese Männer buhlen um Elena Miras

Marvin (27)

Der Student kommt aus Castrop-Rauxel und seine längste Beziehung hielt fünf Jahre. In seiner Freizeit spielt er gerne Fußball – er ist der Torwart seiner Mannschaft. Ihm ist wichtig, dass seine Zukünftige offen, locker, humorvoll und auf keinen Fall schüchtern ist.

Alex Z. (30)

Der gelernte Einzelhandelskaufmann kommt aus Bottrop. Seine längste Beziehung hielt zwei Jahre. Familie ist ihm sehr wichtig, denn er pflegt ein enges Verhältnis zu seiner Mutter. Sie sehen sich fast täglich und fahren auch zusammen in den Urlaub. Zu Hause geht er seinem großen Ordnungsdrang nach, putzt mindestens ein Mal pro Woche die Fenster und saugt täglich. Er wartet lieber darauf, dass Frauen ihn ansprechen.

Patrick „Papa“ (27)

Die Heimat des Profi-Fußballers ist Wilhelmshaven und er ist stolz auf seine griechischen Wurzeln. Als Kind lebte er in einer Pflegefamilie und will daher ein umso besseres Vorbild für seine Kinder sein, die aus einer neunjährigen Beziehung resultieren. An sich selbst mag er seine Augen, sein Sixpack und seine Haare. Er steht auf kleine, niedliche und knuffige Frauen. Auf Zähne und Augen achtet er besonders. Seine Zukünftige sollte außerdem nicht übertrieben eifersüchtig sein.

Rayner „Ray“ (29)

Der Berliner arbeitet als Intensivpfleger und ist pansexuell. Vor 10 Jahren ist er aus Brasilien nach Deutschland gekommen und hat Rhythmus im Blut! Er liebt die Musik und das Tanzen und spricht mehrere Sprachen: Portugiesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch und etwas Italienisch.

Leonidas (32)

Der Hundebesitzer kommt aus Augsburg. Seinen Ausgleich zum Job findet er im Sport. Während seiner aufwendigen Beauty-Routine nutzt er ca. 10 Cremes am Tag. Sein Perfektionismus zieht sich durch seinen Alltag, denn er ist ein sehr pünktlicher und organisierter Mensch. Bisher hatte er vier Beziehungen und man kennt ihn auf der 2. Staffel „Too Hot To Handle Germany“. Er mag südländische Frauen, die offen, kommunikativ und liebevoll sind.

Oskar (27)

Der Polizist auf Potsdam hatte bisher zwei Beziehungen. Er ist sehr verkopft und steht sich dadurch oft selbst im Weg. Nebenbei arbeitet er hin und wieder in einer Bar und lernte bisher dort Frauen kennen. Punkten kann er dabei mit kleinen Zaubertricks. Er verliebt sich schnell und glaubt an die große Liebe.

Julian (30)

Für den Personalberater aus Augsburg ist eine Frau mit Kind ein No-Go. In einer vergangenen Beziehung war schon mal untreu und hat einen dreistelligen Bodycount. Julian steht bei Frauen eher auf den natürlichen Typ. Sein Körper und seine Fitness sind ihm extrem wichtig, aber Party darf auch nicht zu kurz kommen.

Andreas (28)

Der Albstadter ist ein absoluter Playboy – feiern gehört für ihn am Wochenende dazu. In seiner Freizeit spielt er leidenschaftlich gerne Fußball und geht ins Fitnessstudio. Er mag sportliche und tätowierte Frauen, die offen und tolerant sind. In einer Beziehung sind ihm Respekt, Ehrlichkeit und eine gute und offene Kommunikation sehr wichtig. Für seine Partnerin würde er auch die Stadt oder sogar das Land wechseln.

Ferris (24)

Ferris lebt in der Nähe von Berlin und arbeitet als Physiotherapeut und Fitnesstrainer im familiengeführten Fitnesstudio. Nebenberuflich spielt er leidenschaftlich gern Fußball. Seine ganze Familie feuert ihn jedes Wochenende dabei an.

Alex B. (32)

Der DJ und Producer ist ein kreatives Multitalent, lebt in Koblenz und liebt elektronische Musik und Festivals. Er hat großes Interesse an Kinky Partys und hat sich sexuell bereits viel ausgetobt. In vergangenen Beziehungen war er nicht immer treu.

Johannes (32)

Der Maler & Lackierer wohnt in Himmelpforten und ist stolzer Hundepapa. Seine Passion ist Bodybuilding. Ihm ist Sex in der Beziehung sehr wichtig und er war schon diverse Male untreu. Er selbst bezeichnet sich als großen Entertainer und ist auf Social Media sehr aktiv.

Alex G. (31)

Alex ist seit März 2025 selbstständig und hat Deutschland vor kurzem den Rücken gekehrt. Als Sonnenliebhaber ist er diesen Sommer nach Zypern ausgewandert. Erinteressiert sich sehr für Fußball. Früher war er ein Partyboy, inzwischen ist er ruhiger geworden.

David (27)

David ist Customer Success Manager und lebt aktuell in Köln, kommt aber eigentlich aus Langweiler. Er hat ein sehr inniges Verhältnis zu seiner Mutter. „Make Love, Fake Love“ ist nicht das erste Format in dem er seine große Liebe sucht. Bereits 2023 war der selbst ernannte Gentleman bei „Die Bachelorette“ zu sehen.

Fabian (27)

Fabian wohnt in München, ist Student und arbeitet nebenbei remote. Er hatte bereits eine neun Jahre lange Beziehung. Er ist sehr strukturiert und geht schon um vier Uhr morgens ins Fitnessstudio. Außerdem macht er als Rapper Musik und ist sehr präsent auf Social Media.

Milan (34)

Der tätowierte Sachbearbeiter legt Wert auf einen trainierten Körper. Er lebt in Hamburg und ist leidenschaftlicher Musicalfan. Man kennt den 34-Jährigen bereits als Verführer von „Temptation Island“.

Daniel (35)

Daniel lebt in Marl und ist selbstständiger Finanzberater. Nebenbei tritt er als Schlagersänger auf Mallorca auf. Luxus ist ihm sehr wichtig – da darf eine gute Partynacht auch mal viel kosten. Er ist ein sehr eifersüchtiger Typ.

Darum geht es in „Make Love, Fake Love“

Liebe, Lüge oder alles nur Kalkül? In „Make Love, Fake Love“ zieht Elena Miras mit flirtwilligen Männern in eine luxuriöse Villa in Griechenland – doch nicht alle sind so single, wie sie scheinen. Während Elena flirtet, fühlen manche heimlich doppelt: Denn ihre echten Partnerinnen wohnen undercover in der Nachbarvilla. Wer spielt nur um 50.000 Euro, wer wirklich um Elenas Herz? Nur wenn sie den echten Single findet, winkt das gemeinsame Happy End – und das Preisgeld.

Tippt sie auf einen Fake, triumphiert das Lügenpärchen – und Elena bleibt mit gebrochenem Herzen und leeren Händen zurück. An ihrer Seite: Moderatorin Sandra Safiulov alias „Selfie Sandra“, die Elena durch das emotionale Chaos begleitet – zwischen Verführung und Verrat, Leidenschaft und Lüge, und der einen entscheidenden Frage: Love oder Fake Love?