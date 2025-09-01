„Macht es Spaß zu morden?“: „Bauer sucht Frau“-Star Antje Hiel wehrt sich gegen schwere Vorwürfe

Durch die Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ wurde Antje Hiel einem breiten Publikum bekannt. Aufgrund ihres Berufes ist die Kandidatin derzeit schweren Vorwürfen ausgesetzt – das will sie jedoch nicht auf sich sitzen lassen.

Im Jahr 2022 nahm Antje Hiel bei „Bauer sucht Frau“ teil. In der RTL-Show traf sie auf Landwirt Arne – ein Jahr später machte sie ihm sogar einen Heiratsantrag. Doch einige Monate später folgte die Trennung.

Mittlerweile ist Antje Hiel jedoch wieder vergeben und postet in den sozialen Netzwerken immer wieder Schnappschüsse mit ihrem Liebsten. Aber nicht nur das: Sie gibt auch regelmäßige Updates zu ihrem Beruf als Jägerin. Aber genau dieser Job sorgt bei einigen Usern für teils heftige Kritik.

Sie liebt die Natur und berichtet über Jagdausflügen bei Instagram. Kürzlich erhielt Antje Hiel jedoch eine böse Nachricht: „Macht es Spaß zu morden?“, wurde sie von einem Nutzer gefragt. Diese Kritik will die ehemalige Kandidatin aus „Bauer sucht Frau“ nicht akzeptieren.

„Mord ist ein Verbrechen an Menschen, damit hat die Jagd nichts zu tun“

Antje Hiel holt bei Instagram zum Gegenschlag aus: „Mord ist ein Verbrechen an Menschen, damit hat die Jagd nichts zu tun. Ich jage aus Verantwortung gegenüber der Natur, um Wildbestände gesund zu halten, Lebensräume zu schützen und hochwertiges Fleisch zu gewinnen. Dabei geht es nicht um Spaß am Töten, sondern um Respekt vor dem Tier und um nachhaltige Nutzung.“

Antje Hiel stellt sich der Kritik, solange diese konstruktiv ist – aber sie teilt nicht die Sichtweise einiger User. Viele Fans loben auch ihre Offenheit zu ihrem Job und verfolgen ihre Beiträge, während andere das Töten von Tieren generell kritisieren. Sie lässt sich jedoch nicht einschüchtern.

Generell habe man den Eindruck, dass Antje Hiel derzeit sehr glücklich ist – nicht nur ihr Job macht ihr Spaß, sondern sie ist auch wieder in festen Händen. „Ich schwebe auf Wolke 1000 … Verliebt. Glücklich. Und voller Vertrauen“, machte sie ihrem neuen Partner kürzlich eine Liebeserklärung.