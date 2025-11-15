Lügen die Lochis in ihrer ZDF-Doku? Der Sender zieht Konsequenzen

Mit der fünfteiligen ZDF-Dokumentation „Teenstar Dilemma“ wollten die Lochis eigentlich einen Schlussstrich unter ihre Zeit als jugendliche Internetstars ziehen. Doch eine Aussage sorgt für Wirbel – und der Sender zieht daraufhin Konsequenzen.

In „Teenstar Dilemma“ sprechen Heiko und Roman Lochmann, bekannt als „Die Lochis“, über ihren Erfolg, Ruhm und falsche Berater. Ein Satz von Heiko Lochmann sorgt jedoch für besondere Aufmerksamkeit: „In dem wirtschaftlich erfolgreichsten Jahr als Lochis haben wir nichts verdient.“ Gemeint ist damit das Jahr 2017 – der Höhepunkt ihrer Karriere.

Nach der Ausstrahlung haben sich jedoch mehrere Personen aus dem damaligen Managementumfeld der Zwillinge bei der „Bild“-Zeitung gemeldet. Interne Dokumente zeigen ein anderes Bild: Am 29. Dezember 2017 ging eine Überweisung über 428.000 Euro über „künstlerische Leistung“ an die Firma der Lochmann-Zwillinge.

Zudem wurde der ehemalige Manager vom Sender nicht angefragt und hatte keine Möglichkeit, sich in der Doku zu äußern. Mit dem Management kam es später zum Bruch – darüber äußern sich auch ihre Eltern Anja und Ralph Lochmann.

ZDF entfernt umstrittene Aussage zum Verdienst

Der Sender reagiert: „Das damalige Management wird namentlich nicht erwähnt. Das Thema wurde bereits öffentlich behandelt und in einem Buch publiziert“, teilte das ZDF in einer Stellungnahme mit. Die Aussagen der Zwillinge spiegelten ihr „subjektives Erleben“ als Teenstars wider. Dennoch gibt es nun Konsequenzen: „Wir haben uns nach interner Prüfung entschieden, eine eventuell missverständliche Äußerung zu ihrem Verdienst im Jahr 2017 zu entfernen. Damit entsprechen wir auch einem aktuellen Anliegen der Protagonisten.“

Darum geht es in der ZDF-Doku „Teenstar Dilemma“

Heiko und Roman Lochmann, bekannt geworden als Die Lochis, zählten zu den größten Teenie-Stars Deutschlands. Millionen Fans, YouTube-Hype, Goldene Schallplatten – und dann der radikale Bruch: Mit 20 beenden sie ihre Karriere als YouTuber und starten unter dem Namen HE/RO einen Neuanfang als Musiker. Die fünfteilige Doku-Serie „Teenstar Dilemma – Die Reise der Lochmann Zwillinge“ begleitet die Zwillingsbrüder über mehrere Jahre hinweg auf ihrem mutigen Weg raus aus der Popverpackung, rein ins echte Leben. Eine intime Coming-of-Age-Geschichte mit der zentralen Frage: Wie wirst du du selbst, wenn die ganze Welt glaubt, dich längst zu kennen?