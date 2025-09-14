Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    TV

    „Love Island VIP“-Josh Stanley verrät : „Bin schon immer Single, aber hatte Sex mit 100 Frauen“

    gepostet am

    Josh Stanley aus "Love Island VIP"
    RTLZWEI / Magdalena Possert

    Josh Stanley ist derzeit bei „Love Island VIP“ zu sehen. Der Reality-Star ist eng mit Robert und Carmen Geiss befreundet. Nun macht der 29-Jährige ein pikantes Geständnis.

    Musiker Josh Stanley wohnt in Monaco und ist ein absoluter Hottie – eine Freundin hatte er jedoch noch nie. Das Gerücht, dass er mal die Geiss-Töchter gedatet haben soll, stimmt jedoch nicht. „Wir kennen uns aus der Schule, aber da war nie etwas. Die beiden sind wie kleine Schwestern für mich. Das wäre ein bisschen komisch, wenn ich die jetzt daten würde. […] Mit Robert und Carmen verstehe ich mich sehr gut. Aber ich sehe mich nicht mit Davina oder Shania zusammen“, sagt Josh Stanley in der Bild-Zeitung.

    Dating sei in Monaco nicht einfach. Josh Stanley verrät dafür auch die Gründe: „In Monaco ist es sehr schwer, eine Beziehung zu finden. Es ist sehr, sehr klein und beim Dating ist alles leider sehr oberflächlich.“ Man kenne sich relativ schnell untereinander über verschiedene Ecken und es gehe oft um materielle Dinge, die gefordert werden. „Die fragen dich, ob du eine Jacht hast. Aber ich habe leider keine Jacht.“

    "Love Island VIP" 2025
    "Love Island VIP" 2025: Das sind die Kandidaten

    „Mein erstes Mal war mit 14. Das war aber richtig schlecht“

    Deshalb versuche er sein Glück in der aktuellen Staffel von „Love Island VIP“ zu finden. Auch, wenn der Reality-Star noch nie eine Freundin hatte – im Bett lässt er es dennoch krachen. Denn der 29-Jährige enthüllt ein pikantes Detail aus seinem Liebesleben. „Ich bin schon immer Single, aber hatte Sex mit über 100 Frauen. Mein erstes Mal war mit 14. Das war aber richtig schlecht“, erzählt er. Danach habe er lange keinen Sex mehr gehabt – dafür später umso mehr.

    Er lebt in Monaco – aber sucht eine deutsche Frau. Das liege vor allem an seinen Vater, denn dieser war lange mit einer deutschen Frau verheiratet. „Mein Vater hat eine deutsche Frau geheiratet. Das hat sehr gut geklappt. Sie sind bis heute sehr glücklich. Ich finde deutsche Frauen sehr, sehr hübsch und liebe den deutschen Akzent, wenn jemand Englisch spricht“, so Josh Stanley. Ob er sein Liebes-Glück finden wird, sieht man in der aktuellen Staffel von „Love Island VIP“.

    RTLZWEI zeigt „Love Island VIP“ immer donnerstags um 20.15 Uhr.

    In this article:, , ,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023