„Love Island VIP“-Josh Stanley verrät : „Bin schon immer Single, aber hatte Sex mit 100 Frauen“

Josh Stanley ist derzeit bei „Love Island VIP“ zu sehen. Der Reality-Star ist eng mit Robert und Carmen Geiss befreundet. Nun macht der 29-Jährige ein pikantes Geständnis.

Musiker Josh Stanley wohnt in Monaco und ist ein absoluter Hottie – eine Freundin hatte er jedoch noch nie. Das Gerücht, dass er mal die Geiss-Töchter gedatet haben soll, stimmt jedoch nicht. „Wir kennen uns aus der Schule, aber da war nie etwas. Die beiden sind wie kleine Schwestern für mich. Das wäre ein bisschen komisch, wenn ich die jetzt daten würde. […] Mit Robert und Carmen verstehe ich mich sehr gut. Aber ich sehe mich nicht mit Davina oder Shania zusammen“, sagt Josh Stanley in der Bild-Zeitung.

Dating sei in Monaco nicht einfach. Josh Stanley verrät dafür auch die Gründe: „In Monaco ist es sehr schwer, eine Beziehung zu finden. Es ist sehr, sehr klein und beim Dating ist alles leider sehr oberflächlich.“ Man kenne sich relativ schnell untereinander über verschiedene Ecken und es gehe oft um materielle Dinge, die gefordert werden. „Die fragen dich, ob du eine Jacht hast. Aber ich habe leider keine Jacht.“

„Mein erstes Mal war mit 14. Das war aber richtig schlecht“

Deshalb versuche er sein Glück in der aktuellen Staffel von „Love Island VIP“ zu finden. Auch, wenn der Reality-Star noch nie eine Freundin hatte – im Bett lässt er es dennoch krachen. Denn der 29-Jährige enthüllt ein pikantes Detail aus seinem Liebesleben. „Ich bin schon immer Single, aber hatte Sex mit über 100 Frauen. Mein erstes Mal war mit 14. Das war aber richtig schlecht“, erzählt er. Danach habe er lange keinen Sex mehr gehabt – dafür später umso mehr.

Er lebt in Monaco – aber sucht eine deutsche Frau. Das liege vor allem an seinen Vater, denn dieser war lange mit einer deutschen Frau verheiratet. „Mein Vater hat eine deutsche Frau geheiratet. Das hat sehr gut geklappt. Sie sind bis heute sehr glücklich. Ich finde deutsche Frauen sehr, sehr hübsch und liebe den deutschen Akzent, wenn jemand Englisch spricht“, so Josh Stanley. Ob er sein Liebes-Glück finden wird, sieht man in der aktuellen Staffel von „Love Island VIP“.

RTLZWEI zeigt „Love Island VIP“ immer donnerstags um 20.15 Uhr.