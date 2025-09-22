„Love Island VIP“ 2025: Krankenhaus-Drama um Umut Tekin – Darum verschwieg RTLZWEI den Unfall

Bei „Love Island VIP“ suchen Stars und Sternchen nach der große Liebe. Hinter den Kulissen der RTLZWEI-Show kam es zu einem Unfall. Was die Zuschauer nicht sahen: Umut Tekin hat sich verletzt und musste in ein Krankenhaus.

Kurz nach dem Einzug in die Villa hat sich Umut Tekin bei einer unglücklichen Bewegung verletzt. An einer Türkante hat er sich den Handrücken gestoßen und musste sofort in ein Krankenhaus. Das Problem: Sanitäter waren direkt vor Ort, die nächste Klinik war jedoch weit entfernt.

„Ich hatte echt Panik, dass ich raus aus der Sendung bin“

„Es hat geblutet und ich wusste nicht, wie schlimm es ist. Mein erster Gedanke war: ‚Darf ich überhaupt zurück in die Villa?‘“, sagt Umut Tekin über seine Verletzung in einem Interview mit der Bild-Zeitung. „Ich hatte echt Panik, dass ich raus aus der Sendung bin“, verrät er weiter.

Glücklicherweise gaben die Mediziner im Krankenhaus schließlich Entwarnung. Es liege keine ernsthafte Verletzung vor – deshalb konnte er am selben Tag in die Villa zurück: „Ich war total erleichtert. […] Bei den ersten Challenges musste ich passen. Aber viel wichtiger war mir, weiter mit Jeje und den anderen nach der großen Liebe suchen zu dürfen.“

Deshalb hat RTLZWEI die Szene nicht gezeigt

Die Zuschauer von „Love Island VIP“ haben von den Vorfall nichts mitbekommen. RTLZWEI hat die Szene nicht im Fernsehen gezeigt und die Verletzung generell auch nicht thematisiert. Ein Sendersprecher hat in der Bild auch die Gründe verraten: „Bei ‚Love Island VIP‘ geht es darum, die Liebe zu finden und das machen unsere Islander in diesem Jahr mit vollem Elan. Die Ereignisse überschlagen sich in der Villa. Es gibt in diesem Jahr so viele schöne Momente und dramatische Liebesgeschichten, dass wir uns aus redaktionellen Gründen dazu entschieden haben, den Unfall nicht zu zeigen.“

RTLZWEI zeigt „Love Island VIP“ immer donnerstags um 20.15 Uhr.