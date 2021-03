Love Island 2021: Das sind die weiblichen Islander!

Bei RTLZWEI geht es am 8. März 2021 wieder los: Dann startet die neue Staffel von “Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe”. Nun wurden auch die weiblichen Islander enthüllt! KUKKSI stellt euch die Kandidatinnen vor.

Erstmals findet die neue Staffel von “Love Island” nicht auf Mallorca, sondern auf Teneriffa statt. In einer neuen Villa treffen die Kandidaten aufeinander, welche in der Kuppelshow die große Liebe finden wollen. Nun steht endlich auch fest, welche Mädels in der diesjährigen Staffel zum Start dabei sein werden – mit ihnen werden die Fans lachen, feiern oder vielleicht mal weinen.

Die Kandidatinnen könnten kaum unterschiedlicher sein – von brünett bis blond oder auch von der Studentin bis zur Industriekauffrau. Die Mädels wollen auf der Insel viel Spaß verbringen, große Abenteuer erleben und natürlich ihren Mr. Right finden. “Ich habe extrem viel Humor und ich glaube, das braucht man in der Villa”, meint Kathi im Interview mit RTLZWEI. “Mein Lächeln hat bestimmt den ein oder anderen schon aus der Bahn geworfen”, verriet die 21-jährige Emilia.

Das sind die weiblichen Islander

Bianca

Alter: 23

Beruf: Sozialversicherungsfachangestellte

Wohnort: Rheinberg

“Ich kann sehr süß, aber auch zickig sein.”

Emilia

Alter: 21

Beruf: Studentin

Wohnort: Kissing

“Mein Lächeln hat bestimmt den ein oder anderen schon aus der Bahn geworfen.”

Greta

Alter: 21

Beruf: Industriekauffrau

Wohnort: Bad Homburg

“Ich bringe mit Sicherheit eine Menge Spaß mit!”

Kathi

Alter: 21

Beruf: Studentin

Wohnort: Köln

“Ich habe extrem viel Humor und ich glaube, das braucht man in der Villa.”

Livia

Alter: 27

Beruf: Studentin und Fitnesstrainerin

Wohnort: Mannheim

“Ich verliebe mich manchmal etwas zu schnell.”

Nicole

Alter: 29

Beruf: Projektassistentin

Wohnort: Stuttgart

“Ich möchte auf den Richtigen warten und habe keine Lust mehr darauf, immer wieder neue Beziehungen einzugehen.”

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, startet am 8. März um 20:15 Uhr und läuft ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.