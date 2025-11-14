Connect with us

    „Loriot“ und „Familie Heinz Becker“: Das sind die Sendetermine an Weihnachten 2025

    gepostet am

    "Familie Heinz Becker"
    SWR / WDR / Hajo Hohl

    Neben Filmen wie „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, „Kevin – Allein zu Haus“ oder „Der kleine Lord“ zählen auch die Serien „Familie Heinz Becker“ und „Loriot: Weihnachten bei Hoppenstedts“ zu den Klassikern an den Festtagen. 

    „Früher war mehr Lametta“: Loriots Klassiker „Weihnachten bei Hoppenstedts“ ist Kult. Und auch die Serie „Familie Heinz Becker“ darf mit der Folge „Alle Jahre wieder“ nicht fehlen. Beide Klassiker sind an den Festtagen zu sehen.

    „Loriot“

    "Der kleine Lord"
    "Der kleine Lord": Die Sendetermine an Weihnachten 2025
    "Loriot"

    WDR / Radio Bremen

    „Früher war mehr Lametta.“ Keiner kann so schön der guten alten Zeit hinterhernörgeln wie Opa Hoppenstedt. Denn Weihnachten hat alles so zu sein wie immer. Doch was erst alles passieren muss, bevor man es sich „so richtig gemütlich“ machen kann – und vor allem in welcher Reihenfolge -, darüber kann sich Loriots bekannteste Fernsehfamilie nicht einig werden: „Jetzt wird erst der Baum fertig geschmückt! Dann sagt Dicki ein Gedicht auf, dann holen wir die Geschenke rein, dann sehen wir uns die Weihnachtssendung im ersten Programm an, dann wird ausgepackt und dann machen wir es uns gemütlich!“ Oder besser erst die Geschenke, dann das Gedicht?

    Auch 1978 schon hatte der Vorweihnachtsstress die Familie Hoppenstedt fest im Griff. Opa besorgt die Geschenke („immer ein großes Hallo“ für das Atomkraftwerk) und Frau Hoppenstedt (Evelyn Hamann) muss bekanntlich erst noch einige Vertreterbesuche über sich ergehen lassen.

    Loriots Weihnachtsklassiker in der Schnittfassung von 1997 enthält die Besuche vom „Heinzelmann“-Staubsaugervertreter (Rudolf Kowalski) und von Weinvertreter Blümel (Loriot) der Firma „Pahlgruber und Söhne“. Was spüren Sie auf der Zunge? So ein pelziges Gefühl? „Falsch! Die Oberföhringer Vogelspinne ist blumig und überrascht durch ihre fruchtige Frische!“ Dann sind endlich alle Lampen an, auch die am Adventskranz.

    Sendetermine

    • 24.12.25 um 14.20 Uhr in der ARD
    • 24.12.25 um 17.20 Uhr im SWR
    • 24.12.25 um 18.35 Uhr im NDR
    • 24.12.25 um 20.15 Uhr bei Tagesschau24
    • 24.12.25 um 22.55 Uhr im SWR
    • 25.12.25 um 16.35 Uhr im WDR

    „Familie Heinz Becker“

    Weihnachten – das Fest der Liebe und der Harmonie. Nicht bei den Beckers: Da ist der Baum schief, die Christkindfigur nicht auffindbar, Vater Heinz ist gereizt und die Frage, ob die Würstchen zum Kartoffelsalat heiß oder kalt serviert werden sollen, nicht zu klären. Mutter Hilde nervt mit ihrer Sehnsucht nach Familienfrieden, harmonischem Beisammensein und einer Christbaumspitze. Und wenn man ganz genau hinsieht, dann entdeckt man vielleicht die eine oder andere Szene, die einen an den eigenen Weihnachtsstress erinnert.

    Sendetermine

    • 24.12.25 um 14.45 Uhr in der ARD
    • 27.12.25 um 4.00 Uhr in der ARD

