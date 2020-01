Marco Cerullo: Das sagt seine Freundin zur Dschungelcamp-Teilnahme!

Marco Cerullo versuchte sein Glück bei „Die Bachelorette„. Jessica Paszka hat den Hottie jedoch abblitzen lassen. Später nahm er dann bei „Bachelor in Paradise“ teil, wo er seine Partnerin Christina Grass kennenlernte. Der 31-Jährige will nun das Dschungelcamp aufmischen.

Nicht nur in zwei Bachelor-Formaten war Marco Cerullo zu sehen, sondern auch bei „Take Me Out“ nahm er teil. Zudem spielte er auch in der RTLZWEI-Serie „Krass Schule – Die jungen Lehrer“ mit. Nun wagt er seine bisher größte Herausforderung, denn im australischen Busch will er die Dschungel-Krone nach Hause holen.

So reagiert seine Freundin auf die IBES-Teilnahme

Doch was sagt eigentlich seine Freundin dazu, dass ihr Liebster bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teilnimmt? „Christina findet das cool. Sie meinte, ja klar, mach das! Sie kommt als meine Begleitung mit und drückt alle Daumen, dass ich bis zum Schluss durchhalte“, sagt Marco Cerullo in einem Interview mit RTL.

Darum geht Marco Cerullo wirklich ins Dschungelcamp

In dem Gespräch erklärte der 31-Jährige auch, weshalb er überhaupt ins Dschungelcamp geht: „Ich habe Bock auf ein neues Abenteuer und ich glaube, dass ist ein großes Abenteuer! Ich stelle mich gerne neuen Herausforderungen. So eine Zeit ohne Essen wird schon schwer, aber das kriege ich hin.“ Er hat ein klares Ziel, denn die kommende Staffel will er gewinnen.

So geht er mit Konflikten um

Und wie geht er mit Stresssituationen um? „Wenn etwas ist und etwas im Raum steht, dann spreche ich das schon gerne an. Da bin ich schon sehr direkt. Sobald ich merke, dass es mit einer Person nicht passt, werde ich sie darauf ansprechen. Ich bin überwiegend sachlich, aber es könnte auch schon etwas lauter werden“, sagt Marco Cerullo. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und TVNOW ab dem 10. Januar um 21:15 Uhr. Noch mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.