Love Island 2020: Das sind die weiblichen Islander!

Der Countdown läuft: Bei RTLZWEI startet am 31. August 2020 die neue Staffel von „Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe“. Der Sender hat jetzt die weiblichen Islander enthüllt!

Wer wird in dieser Staffel die große Liebe finden und vielleicht sogar das Preisgeld von 50.000 Euro abräumen? In einer traumhaften Villa auf Mallorca suchen liebeshungrige Singles nach heißen Flirts oder auch die große Liebe. Nun hat RTLZWEI die weiblichen Islander bekanntgegeben. Pia (25), Melina (23), Geraldine (24), Anna (24), Aurelia (23) und Chiara (23) sind in der neuen Staffel auf der Liebesinsel am Start.

Pia kann vor allem schnell eifersüchtig werden. „Wenn mein Couple in der Villa einer anderen Islanderin mehr Aufmerksamkeit schenkt als mir, kann ich schon eifersüchtig werden“, sagt die 24-Jährige aus Köln. „Ich denke meine offene Art und mein Lachen bringen die Männer um den Verstand“, sagt Melina über sich.

Welche Babes verdrehen den Jungs den Kopf?

Geraldine stellt klar, dass sie etwas Besonderes ist: „Ich bin nicht ‚null acht fünfzehn‘!“ Anna ist für eine neue Beziehung bereit. „Ich bin total bereit für die große Liebe und möchte endlich wieder ‚Schmetterlinge im Bauch‘ haben“, so die Sachbearbeiterin aus Dortmund. Und auch Aurelia ist ein echter Hingucker. „Mein bestes Feature ist alles an mir, das Gesamtpaket“, sagt die Hotelfachfrau aus Frankfurt am Main. Und was können wir von Chiara erwarten? „Was ich anfange, ziehe ich auch durch!“, verspricht die Studentin aus Eckental. RTLZWEI zeigt „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ ab dem 31. August 2020 um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Mehr News zu „Love Island“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.

Das sind die Girls bei Love Island