Diesen 3 Sternzeichen solltest du nicht trauen

Einige Sternzeichen nehmen es mit Treue, Ehrlichkeit, Versprechen und engen Freundschaften nicht ganz genau. Deshalb sollte man diesen auch lieber nicht trauen. KUKKSI verrät dir, bei welchen Sternzeichen du vorsichtig sein solltest.

Es gibt manche Menschen, die alles ziemlich leicht auf die Schulter nehmen – das könnte möglicherweise am Sternzeichen liegen. Denn einige nehmen es mit der Ehrlichkeit absolut nicht genau – diesen fällt es schwer, zu vertrauen.

Diesen Sternzeichen solltest du nicht trauen

Löwe

Der Löwe ist besonders nett – jedoch meist nur zu sich selbst. Er ist sich selbst am nächsten – zwar trifft das auf alle Menschen zu, aber der Löwe überspannt manchmal den Bogen. Zu anderen Leuten hat er nicht unbedingt eine enge Bindung – deshalb sind ihm die Menschen in seiner Umgebung manchmal ziemlich gleichgültig. Er neigt auch dazu, seinen Partner zu betrügen und Geheimnisse behält er nicht für sich.

Zwilling

Der Zwilling ist ebenfalls nicht unbedingt vertrauenswürdig, denn er erfindet gerne mal kleinere Lügen. Die Basis für ein Vertrauensverhältnis ist daher nicht immer gegeben. Sie können aber auch sehr vertrauenswürdig sein – allerdings nur, wenn sie es auch wollen. Er hat als zwei Gesichter und man sollte sich langsam rantasten. Die Kommunikation spielt dabei eine wichtige Rolle.

Schütze

Der Schütze ist ein echter Draufgänger und genießt das Leben in vollen Zügen – das ist zwar nicht verkehrt, aber er vergisst dabei die Menschen in seinem engeren Umfeld. Das Sternzeichen sucht Abwechslung und immer neue Abenteuer – in einer Beziehung ist er daher nicht immer ganz treu. Er will Neues kennenlernen und reist sehr gerne. Menschen, die ihm sehr nahe stehen, sind ihm manchmal ziemlich egal – er hat seinen eigenen Kopf und will unabhängig von anderen Leuten sein. Es kann schon mal vorkommen, dass er das Vertrauen von anderen missbraucht – daher sollte man aufpassen, was man ihm anvertraut.