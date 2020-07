Diese 4 Sternzeichen sind echte Angeber

Bis zu einem gewissen Grad mag Angeben ganz okay sein. Es ist nicht verkehrt, wenn man auch mal über gute Leistungen von sich spricht. Doch einige Menschen können andauernd nur prahlen – bei einigen Sternzeichen ist diese Charaktereigenschaft besonders ausgeprägt.

Wenn Freunde einen Karriere-High haben oder eine gute Note in der Schule bekommen haben, freut man sich gerne mit. Einige können damit aber ziemlich angeben und erzählen, wie toll sie doch sind – und wenn das zur Regelmäßigkeit wird, kann das andere schon ziemlich nerven. Und auch in privater Hinsicht nimmt die Angeberei kein Ende und erzählen oft, dass sie das neuste iPhone haben oder das noch so tollste Auto fahren.

Diese Sternzeichen geben oft an

Steinbock

Der Steinbock ist sehr intelligent – und das will er auch den anderen Menschen in seinem Umfeld immer wieder mitteilen. Besonders die Mädels können manchmal echte Klugscheißer sein. Das kann in einigen Situationen sehr kompliziert sein – allein schon bei einem Spieleabend kann es zu langen Diskussionen kommen, wie einfach doch die Frage war. Und bei „Wer wird Millionär?“ weiß man auch einfach alles viel besser.

Widder

Die Widder-Girls sind wahnsinnig ehrgeizig. Das Sternzeichen muss einfach immer der Beste sein – sowohl im privaten, als auch im beruflichen Bereich. Liegt er bei etwas richtig, muss er das jedem auf die Nase binden – und das gleich mehrmals. Das Verhalten ist insgesamt sehr angeberisch.

Löwe

Der Löwe steht immer gern im Mittelpunkt. Er wirkt oft arrogant und gibt auch gerne mal an. Das Sternzeichen hat auch die besten Storys aus seinem Leben, was er schon alles erreicht hat. Neben der Arroganz kommt auch noch viel Selbstbewusstsein und das eigene Ego dazu – deshalb toppt das Sternzeichen wirklich alles.

Wassermann

Der Wassermann will einfach immer Recht behalten. Liegt er mal im Unrecht, kann er das gar nicht ab. Er wird oft als Besserwisser empfunden – tatsächlich erzählen Wassermann-Geborene immer wieder, was für ein gutes Allgemeinwissen sie haben. Sie bilden sich ziemlich viel auf ihr Talent ein.