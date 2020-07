Diese 4 Sternzeichen sind besonders unverschämt

Einige Leute sind extrem nett und hilfsbereit. Bei anderen ist das eher nicht der Fall und sind teilweise extrem unverschämt – ob das möglicherweise auch am Sternzeichen liegt?

Bei einigen Menschen kann man sich einfach nur wundern: Sie lassen blöde Kommentare von sich, sind öfter schlecht gelaunt oder drängeln sich einfach vor. Ihre Handlungen sind oft unüberlegt und hinterfragen diese nicht immer. Das Verhalten ist extrem unverschämt und kann für andere Menschen ziemlich verletzend sein.

Diese Sternzeichen sind unverschämt

Wassermann

Der Wassermann will einfach nur an sein Ziel kommen und denken immer nur an ihren Vorteil – auf andere Menschen nehmen sie dabei keine Rücksicht. Sie sagen auch öfter ihre Meinung, welche auch verletzend sein kann. Und auch vor unverschämten Aussagen schreckt das Sternzeichen nicht zurück. Und auch an der Kasse zeigt sich der Wassermann ziemlich dreist: Er drängelt sich gerne mal vor und möchte am liebsten als Erstes bedient werden.

Schütze

Der Schütze äußert gerne seine Meinung – das ist zunächst nichts Ungewöhnliches. Das Sternzeichen sagt gerne anderen, wo es lang geht – das Verhalten empfinden viele als dreist. Mit Kritik von anderen kann er jedoch nur schwer umgehen und würde anderen Menschen am liebsten den Mund verbieten – zumindest dann, wenn man ihm seine Fehler mitteilen will.

Zwilling

Beim Zwilling ist das ähnlich. Sie gehen nur danach, ob sie selbst einen Vorteil haben oder nicht – die Bedürfnisse anderer Menschen sind dabei nur zweitrangig. Denn sie benehmen sich einfach so, wie sie wollen – ihnen ist auch ziemlich egal, ob das gerade unangebracht ist oder nicht. Das Sternzeichen liebt es auch, im Mittelpunkt zu stehen.

Widder

Der Widder reagiert manchmal sehr schnell und ist sehr impulsiv. Gegenüber anderen Menschen benehmen sie sich öfter mal unverschämt – das meint das Sternzeichen aber nicht mal böse. Er kann im Gegensatz zum Schützen aber mit Kritik umgehen – die Meinung seiner Liebsten nimmt er sich zu Herzen. Sollte er sich mal wieder daneben benehmen, kann man den Widder darauf hinweisen.