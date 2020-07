Diese 4 Sternzeichen sind besonders naiv

Sie glauben einfach alles, was man ihnen erzählt. Etwas naiv zu sein, ist okay – doch einige Menschen sind einfach zu leichtgläubig. Das könnte möglicherweise am Sternzeichen liegen.

Einige gehen sehr naiv durchs Leben – doch irgendwann werden sie auf die Nase fallen. Denn die Leichtgläubigkeit könnte von anderen Menschen ausgenutzt werden. Egal, was man ihnen sagt – einige glauben einfach alles. Einige Sternzeichen gehen besonders naiv durchs Leben – doch genau deshalb werden sie oft hinters Licht geführt.

Diese Sternzeichen sind naiv

Fische

Menschen mit dem Sternzeichen nehmen sich immer vor, sich von anderen nicht mehr ausnutzen zu wollen – leider passiert es dann aber doch. Denn sie glauben einfach an das Gute – sie wollen auch nicht wahrhaben, dass andere lügen und denken, dass andere Menschen die Wahrheit sagen. Sie müssen lernen, mit ihrer Unsicherheit umzugehen und mehr auf sich zu hören.

Widder

Eigentlich ist der Widder gegenüber anderen Menschen eher skeptisch. Doch besonders dann, wenn er verliebt ist, blendet er alles aus und geht leichtgläubig durchs Leben. Auch warnende Signale aus dem Umfeld ignoriert das Sternzeichen und sieht diese als Neid von anderen an. Sein Partner kann ihm alles erzählen – der Widder würde nie denken, dass er lügen würde.

Steinbock

Der Steinbock gilt als ein intelligentes Sternzeichen und kann sich oft durchsetzen. Er kann gleichzeitig aber auch ziemlich naiv sein, denn auch er sieht nur das Gute im Menschen. Dass er dabei oft mal angelogen wurde, merkt er erst viel zu spät. Einige Menschen nutzen seine Leichtgläubigkeit aus, um ihre Interessen durchzusetzen.

Waage

Waage-Geborene sind sehr harmonisch und versuchen immer, mit allen Menschen gut zu stehen – eine friedliche Atmosphäre ist dem Sternzeichen besonders wichtig. Doch genau das scheinen andere für sich ausnutzen, denn schlechte Menschen hintergehen sie und ziehen daraus ihren Vorteil. Das Sternzeichen sollte definitiv überlegen, woran das liegt und checken, wer wirkliche Freunde sind oder nur seinen Vorteil daraus ziehen will.