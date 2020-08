Diese 4 Sternzeichen sind besonders grausam

Es kann immer mal Streit geben – das kommt in der besten Beziehung, zwischen Freunden oder auch mal in der Familie vor. Es gibt dann aber Menschen, welche in Konfliktsituationen besonders grausam sind – ob das wohl auch am Sternzeichen liegen kann?

Jedes Sternzeichen hat auch seine dunkle Seite. Doch einige Menschen können richtig die Krallen ausfahren und sogar ziemlich grausam sein. Einige lieben es, andere mit voller Wucht zu kritisieren – das kann für den anderen ziemlich beleidigend sein. Ganz klar: Nicht jeder der hier aufgeführten Sternzeichen ist grausam – dennoch haben sie aber eine höhere Tendenz als andere.

Diese Sternzeichen sind total grausam

Skorpion

Der Skorpion ist das intensivste und leidenschaftlichste Sternzeichen überhaupt. Er hat jedoch zwei Seiten – wenn alles rund läuft, kann der Skorpion sehr nett sein. Wenn seine Pläne jedoch nicht aufgehen, kann das Sternzeichen die Krallen ausfahren und nimmt kein Blatt vor den Mund. Das kann für sein Umfeld ziemlich anstrengend werden. Denn Hetzerei oder Mobbing sind für das Sternzeichen kein Fremdwort mehr.

Zwilling

Eigentlich ist der Zwilling sehr humorvoll und mit ihm kann man ziemlich viel Spaß haben. Und er hat auch große Freude am Leben und wagt mit seinen Freunden immer mal wieder ein Abenteuer. In einigen Situationen sollte man dem Sternzeichen jedoch aus dem Weg gehen. Wenn der Zwilling unter Streß steht, kann er sehr grausam werden. Denn das Sternzeichen zeigt dann keine Emotionen mehr und gestaltet sich dann auch im Job sehr schwierig.

Löwe

Der Löwe ist ein Feuerzeichen und kann sehr temperamentvoll sein. Und auch, wenn das Sternzeichen meist im Mittelpunkt stehen will, kommt man mit ihm klar. Es sei denn: Es läuft etwas nicht gut! Dann lassen sie ihre Wut oft an andere raus und zerreißen dich in Stücke. Deshalb solltest du dich vor dem Sternzeichen in Acht nehmen!

Stier

Und dann wäre noch der Stier! Besonders in einer Beziehung könnte sich das mit dem Sternzeichen etwas schwierig gestalten. Denn der Stier ist extrem eifersüchtig – und schon beim kleinsten Flirt kann es zu wochenlangen Diskussionen kommen. Sie können dann auch schon mal ziemlich emotionslos zu ihrem Partner sein. Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen sind gefühlskalt